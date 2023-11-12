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醫師節慶祝大會 聯合報獲臺灣醫療報導獎特優

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，蔡英文總統出席。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，蔡英文總統出席。記者林伯東／攝影

中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，由醫師公會全聯會周慶明理事長主持，今年總共頒發行醫40年以上「資深醫師」1300 位，肯定獲獎者對台灣醫療服務之長期付出與貢獻，希望年輕後輩醫師，不僅傳承，更要青出於藍，共同守護全民健康。

蔡英文總統出席頒發「行醫滿70年資深醫師」、「台灣醫療典範獎」，感謝他們長期以來在醫療工作上的無私奉獻。

臺灣醫療報導獎今年邁入第九屆，聯合報以《雨後彩虹 白袍良醫系列報導》和聯合新聞網《不能生病的年代》獲得「平面類」的「特優」與「佳作」，透過報導，促進醫病關係和諧，藉由提供社會穩定的力量。

中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，蔡英文總統出席致詞，並頒發「行醫滿70年資深醫師」、「台灣醫療典範獎」。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，蔡英文總統出席致詞，並頒發「行醫滿70年資深醫師」、「台灣醫療典範獎」。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，聯合報以《雨後彩虹 白袍良醫系列報導》獲得「平面類」的「特優」獎，由記者李樹人（中）代表領獎。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，聯合報以《雨後彩虹 白袍良醫系列報導》獲得「平面類」的「特優」獎，由記者李樹人（中）代表領獎。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，聯合新聞網《不能生病的年代》獲得「平面類」的「佳作」獎，由記者黃妙雲（中）代表領獎。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，聯合新聞網《不能生病的年代》獲得「平面類」的「佳作」獎，由記者黃妙雲（中）代表領獎。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，聯合報以《雨後彩虹 白袍良醫系列報導》和聯合新聞網《不能生病的年代》獲得臺灣醫療報導獎「平面類」的「特優」與「佳作」，聯合報元氣中心一同合影。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，聯合報以《雨後彩虹 白袍良醫系列報導》和聯合新聞網《不能生病的年代》獲得臺灣醫療報導獎「平面類」的「特優」與「佳作」，聯合報元氣中心一同合影。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，蔡英文總統（右）出席頒獎。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，蔡英文總統（右）出席頒獎。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，蔡英文總統（中）出席頒發「行醫滿70年資深醫師」、「台灣醫療典範獎」，醫師公會全聯會理事長周慶明（左三）、立法院院長游錫堃（右三）、衛服部部長薛瑞元（右一）一同合影。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，蔡英文總統（中）出席頒發「行醫滿70年資深醫師」、「台灣醫療典範獎」，醫師公會全聯會理事長周慶明（左三）、立法院院長游錫堃（右三）、衛服部部長薛瑞元（右一）一同合影。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，聯合報以《雨後彩虹 白袍良醫系列報導》和聯合新聞網《不能生病的年代》獲得臺灣醫療報導獎「平面類」的「特優」與「佳作」，聯合報元氣中心一同合影。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，聯合報以《雨後彩虹 白袍良醫系列報導》和聯合新聞網《不能生病的年代》獲得臺灣醫療報導獎「平面類」的「特優」與「佳作」，聯合報元氣中心一同合影。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，醫師公會全聯會理事長周慶明致詞。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，醫師公會全聯會理事長周慶明致詞。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，衛服部部長薛瑞元致詞。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，衛服部部長薛瑞元致詞。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，蔡英文總統（中）出席頒發「行醫滿70年資深醫師」、「台灣醫療典範獎」，醫師公會全聯會理事長周慶明（左三）、立法院院長游錫堃（右三）、衛服部部長薛瑞元（右一）一同合影。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，蔡英文總統（中）出席頒發「行醫滿70年資深醫師」、「台灣醫療典範獎」，醫師公會全聯會理事長周慶明（左三）、立法院院長游錫堃（右三）、衛服部部長薛瑞元（右一）一同合影。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，蔡英文總統出席致詞，並頒發「行醫滿70年資深醫師」、「台灣醫療典範獎」。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，蔡英文總統出席致詞，並頒發「行醫滿70年資深醫師」、「台灣醫療典範獎」。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，聯合報以《雨後彩虹 白袍良醫系列報導》和聯合新聞網《不能生病的年代》獲得臺灣醫療報導獎「平面類」的「特優」與「佳作」，聯合報元氣中心一同合影。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，聯合報以《雨後彩虹 白袍良醫系列報導》和聯合新聞網《不能生病的年代》獲得臺灣醫療報導獎「平面類」的「特優」與「佳作」，聯合報元氣中心一同合影。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，蔡英文總統出席致詞，並頒發「行醫滿70年資深醫師」、「台灣醫療典範獎」。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，蔡英文總統出席致詞，並頒發「行醫滿70年資深醫師」、「台灣醫療典範獎」。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，立法院院長游錫堃致詞。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，立法院院長游錫堃致詞。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，聯合報以《雨後彩虹 白袍良醫系列報導》獲得「平面類」的「特優」獎，由記者李樹人（中）代表領獎。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，聯合報以《雨後彩虹 白袍良醫系列報導》獲得「平面類」的「特優」獎，由記者李樹人（中）代表領獎。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，立法院院長游錫堃致詞。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，立法院院長游錫堃致詞。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，聯合報以《雨後彩虹 白袍良醫系列報導》和聯合新聞網《不能生病的年代》獲得臺灣醫療報導獎「平面類」的「特優」與「佳作」，聯合報元氣中心一同合影。記者林伯東／攝影
中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，聯合報以《雨後彩虹 白袍良醫系列報導》和聯合新聞網《不能生病的年代》獲得臺灣醫療報導獎「平面類」的「特優」與「佳作」，聯合報元氣中心一同合影。記者林伯東／攝影

醫師 蔡英文

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