醫師節慶祝大會 聯合報獲臺灣醫療報導獎特優

中華民國醫師公會全國聯合會下午在台北圓山大飯店舉辦「第76屆醫師節慶祝大會暨資深醫師&醫療典範獎&醫療貢獻獎&臺灣醫療報導獎頒獎典禮」，由醫師公會全聯會周慶明理事長主持，今年總共頒發行醫40年以上「資深醫師」1300 位，肯定獲獎者對台灣醫療服務之長期付出與貢獻，希望年輕後輩醫師，不僅傳承，更要青出於藍，共同守護全民健康。

蔡英文總統出席頒發「行醫滿70年資深醫師」、「台灣醫療典範獎」，感謝他們長期以來在醫療工作上的無私奉獻。