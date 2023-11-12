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入秋最強冷空氣要來了 賈新興：周四午後冷氣團影響到周六 探11度低溫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周四午後受大陸冷氣團影響，觀察並留意其強度；之後轉為偏乾，各地天氣穩定晴朗，日夜溫差大。本報資料照片
周四午後受大陸冷氣團影響，觀察並留意其強度；之後轉為偏乾，各地天氣穩定晴朗，日夜溫差大。本報資料照片

將出現今年入秋以來最強一波冷空氣。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周四午後受大陸冷氣團影響，觀察並留意其強度；之後轉為偏乾，各地天氣穩定晴朗，日夜溫差大。此外，周四在菲律賓東方外海有4至5成的機率有颱風生成。

他說，明天北海岸、基隆、東北角及宜蘭仍有零星短暫雨，周二宜蘭仍有零星短暫雨，午後山區有零星短暫雨。周三東北季風減弱，東北角、新北東側及宜花東有零星短暫雨。

賈新興表示，周四午後至周六受大陸冷氣團影響，周四午後台中以北、中南部山區及花東山區有局部短暫雨。周五清晨台東沿海及恆春半島仍有零星短暫雨，周六至21日各地為晴到多雲的天氣，21日晚上東半部水氣增多轉多雲。

賈新興說，觀察周四冷空氣的強度，預估最低溫出現於周五清晨，北部沿海空曠區及谷地，最低溫度約11度以下的低溫，台北站預估最低溫約13度至14度。

另外，他表示，周四在菲律賓東方外海，有4至5成的機率有颱風的生成。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

低溫 冷氣團 賈新興 天氣動態

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