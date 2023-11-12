田中馬拉松開跑 泰山回收寶特瓶再製跑衣

台灣四大馬拉松之一「台灣米倉田中馬拉松」開跑主力贊助商泰山總經理蔡政達表示，田中有好山好水，泰山生產基地位於田中，也生產好水，做為在地企業，泰山從第一屆起就是田中馬的主力贊助商，已連續12年不缺席。

田中馬大會自去年導入碳足跡盤查計畫，並於日前獲德國萊因TÜV查驗證書，成為全台獲得「第一張馬拉松碳足跡證書」的運動賽事。今年繼續透過碳盤查、無塑紙杯、在地採購、電子完賽證書等方式，實現「低碳永續馬拉松」理念。

而響應大會ESG訴求，泰山從去年開始在馬拉松賽事倡議回收寶特瓶，還與廠商合作將空瓶再製成跑衣，本屆選手身上的跑衣就含有去年回收的寶特瓶，透過分解、重組，讓物料再生，讓賽事更添環保意識。今年除擴大回收寶特瓶，泰山更加碼，每回收1公斤的寶特瓶，就捐贈1箱八寶粥給社福團體，善盡企業的社會責任。

泰山企業表示，賽事的主力贊助水「泰山Twist Water環保水」原本就是訴求友善環境、垃圾減量的產品，不僅塑料最輕，「一扭一回收」還可輕易壓扁不佔空間。為了讓回收量更有感，泰山志工還直接搬出磅秤，當場將一袋袋回收的空瓶「秤斤論兩」，並即時公布回收總重量，和參加者一同見證大家匯聚的「永續能量」。

泰山今年贊助大會用水將近4.7萬瓶，今日現場共回收96.6公斤寶特瓶，約可再製成715件跑衣；原共計捐贈96箱八寶粥給家扶基金會，泰山企業直接加足至100箱，以感謝民眾的熱情支持，讓弱勢家庭也能感受來自田中馬的溫暖補給。

不僅回收寶特瓶再製跑衣，泰山以「r-PET」(從寶特瓶還原到寶特瓶)為包材的產品，去年出口美國已正式量產；泰山表示，近年也積極投入茶渣再生研究，期盼未來有更多元的永續產品問世，利用科技達到減廢淨零的循環經濟。