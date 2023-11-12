北市長者交通肇事創新高被諷「移動式神主牌」81歲高齡駕駛這原因免換照

高齡化社會，長者駕車風險高，北市去年75歲以上造成交通事故死傷共729人，逐年遞增、創近5年新高，被網友戲稱「移動式神主牌」。根據道路交通安全規則，政府2017年7月規定滿75歲以上高齡者駕照每滿3年換發一次，但法規不溯及既往，2017年7月前滿75歲長者的駕照在效期間屆滿後不用換發，除非有違規記點或吊扣駕照處分，才限期3年換照一次。

台北市一名91歲老翁日前駕車載妻子前往台大醫院，抵達常德街舊院區時疑轉彎操作不慎誤踩油門，導致車子失控撞入一旁涼亭，有2人因此受傷，事後警方發現老翁駕照已經過期。該事故只是冰山一角，長者交通意外頻傳，根據北市警察局統計，近5年北市75歲以上高齡長者駕駛汽機車發生交通事故情形，2018年1584件有5人死亡、531人受傷；2019年1752件有1人死亡、606人受傷；2020年1897件有1人死亡、685人受傷；2021年1800件有6人死亡、712人受傷；2022年2180件有2人死亡、727人受傷。

換句話說，新法上路5年後，北市長者無論是交通事故或死傷人數都創逐年新高。國民黨台北市議員鍾沛君表示，政府從2017年開始規定滿75歲以上高齡者駕照每滿3年換發1次，但法規不溯及既往，在2017年7月1日前滿75歲（現今81歲以上）的高齡駕駛，其已領有駕照在效期間屆滿後，仍屬有效不用換發。

鍾沛君說，雖不是所有的高齡駕駛都是鄉民口中的「移動式神主牌」，但辦公室也接獲不少民眾對高齡駕駛免換照一事有疑慮，北市警局長張榮興一度直言「太不合理」，她質疑，法條已通過6年，「局長還在狀況外，更不合理。」

鍾沛君表示，法條看起來有保障，中間卻有漏洞，警察局應主動統計不受規範人數，並鼓勵長者主動定期換照評估，希望警察局1個月內統計台北市81歲以上免換照駕駛的人數；張榮興回應，會在1個月內與監理所討論並統計相關人數。

北市交通警察大隊事故處理組長王雅佩說，雖然道安規則第52條之2第2項規定新法實行後年滿75歲已領有駕照仍屬有效，不溯及既往，是擔心法條上路後，會有大量長者必須馬上體檢換照，造成民眾不便，法條但書也補充，若這些不受規範長者有違規記點或吊扣駕照處分者，就必須回到原法條規範，3年需換照一次。

王雅佩說，隨著醫療進度的發達，高齡化社會也是越來越嚴重，高齡駕駛肇事趨勢也有逐年上升，警察局近年也有配合監理單位鼓勵長者生活上若不用自己開車、騎車，鼓勵將駕照繳回監理單位，改用敬老卡搭乘大眾運輸工具。