稀缺資源再利用！手機業者需設置回收設施 明年4月上路

台灣智慧型手機年銷售逾600萬台，若回收不僅能讓資源循環使用，還能降低碳排放。根據統計，回收1萬支手機可節約22萬度電， 相當於減少140公噸的二氧化碳排放。為此，環境部預告手機回收遵行事項草案，要求手機製造、輸入業者於營業場所設置回收設施，並訂定循環率目標，預計明年4月1日生效。

環境部循環署副署長王嶽斌表示，現今手機零件含有超過70種元素，包含貴金屬及稀有金屬，如果透過正確回收管道，可讓稀缺資源能循環再生，民眾也不用繼續把手機囤放家中。

但根據先前調查發現，民眾不願回收手機主要原因，以提供獎勵優惠不夠吸引人占34.6％最多，其次為回收據點不夠便利占28.5％、想等手機完整壞掉再回收11.5％，以及沒有提供資料銷毀服務占11.2％。

王嶽斌說，日前預告「應標示分類回收標誌之行動電話製造、輸入業者範圍及其他應遵行事項」草案，要求行動電話製造、輸入業者標示行動電話標示分類回收方式，並配合執行廢行動電話回收及循環工作，讓再生資源得以循環使用。

王嶽斌指出，草案中要求在營業場所或入口處標示「分類回收標誌」與「本店配合環境部資源循環署廢行動電話回收服務」圖樣及文字，並在營業場所內設置廢行動電話回收設施；業者採取適當銷毀或防範措施，避免洩漏廢行動電話中的個資，並提供消費者回收廢行動電話優惠等。

循環率部分，王嶽斌說，循環服務及回收數量占同品牌販售總數（簡稱循環率）計算方式為（該年度回收及循環服務總數量／前3年營業量平均）X100%。

王嶽斌說，本草案預計2024年4月1日上路，並列入逐年目標，循環率自2025年1月1日起至少達15％、2023年1月1日起至少達30％，業者若違反相關規定，可處3萬以上、15萬以下罰鍰，經通知限期補正或改善，若逾期未改善者，按日連續處罰。