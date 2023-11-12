台灣人超愛騎機車 交通部：9成騎士還會續買 首選燃油車

台灣有「機車王國」之稱，即使政府持續砸大錢補助民眾搭乘公共運輸，效益仍極為有限。

據交通部最新調查報告，高達近9成機車使用者，表示會續買機車，且鎖定「燃油機車」居多逾7成，擬改換電動機車不到3成。另外，1成左右不續購機車者，擬改用「自用小客車」居多逾3成，未來選擇「公共運輸工具」僅占8.1%，不到1成。政府仍無法有效阻斷民眾持續持有私有運具念頭。

交通部10月31日發布最新「機車使用狀況調查報告」指出，在使用者續購機車規畫上，近9成機車使用者，會在淘汰現用機車後，繼續購買機車，購買類型以「燃油機車」居多，占72.2%，改換電動機車僅占27.8%。

至於有10.9%的機車使用者表示未來不會繼續購買機車，欲改用運輸工具，以「自用小客車」占33.6%最多、「其他輛機車」占 24.2%次之，「公共運輸工具」僅占 8.1%。

報告指出，2022年，有76.3%機車使用者會兼用其他交通工具，其中以兼用「自用小客車」占 66.7%最多，兼用「捷運」及「其他輛機車」分別占 26.6%及 19.3%。就使用地區觀察，各地區皆以兼用「自用小客車」比率最高；兼用「捷運」比率以北部地區 43.2%最高，其次為南部地區22.2%。

另外，2022年底使用中機車皆以「私人使用」為主，不論是燃油機車或電動機車，占比都超過9成；其中電動機車 作為「專供公司行號或政府機關業務使用」占比 6.4%，較燃油機車高出3.9個百分點。

針對全年養車費用開支，報告調查指出，大型重型機車最高約1萬8553元，其次為電動機車9897元、普通重型機車8591元、輕型機車養車費約5271元。簡言之，電動機車全年所需花費，僅次於大型重型燃油機車，高於燃油機車1306元至4626元不等。

另外，調查結果顯示，2022年每輛機車平均支出為8767元，較2020 年增加58元，其中以「油耗、充電費或租用電池費」的5897元為最主要支出，餘「保養維修費」2113 元、「停車費」757 元。