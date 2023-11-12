雞蛋批發價維持48元 公會：蛋價若有變動周二公布

國內雞蛋產能恢復，但本土雞蛋買氣差，國內蛋價從10月25日起連三波降價共7元，降價後產地價及批發價每台斤為38.5元、48元，原先稱要持續進口雞蛋的農業部，也在11月9日改口將暫緩進口。台北市蛋商公會今表示，盡管天氣轉涼、買氣些微增加，但仍須觀察後續，目前蛋價不調整，明天將開會，若有變動會對外宣布。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，蛋價目前不會調整，這兩天才天氣才剛轉涼，雞蛋需求量的增減幅度不大，還需要多觀察。

中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍說，前段時間天氣太熱，消費者雞蛋需求量較低，加上學校營養午餐及團膳業者禁用液蛋影響很大，雞蛋需求是否回穩，還要觀察一段時間。

農業部7日發布新聞稿指出，對於蛋價調整尊重市場機制，近期由於氣候轉涼及新母雞投入生產，產能已回復，雞蛋每日供應量達12萬箱；農業部9日再稱將在不違反合約的狀況，暫緩進口雞蛋，未來有需求，由業者自行進口。

台北市蛋商公會常務理事劉威志指出，目前市面上並沒有進口雞蛋，都是本土雞蛋，因此暫緩進口蛋政策對他們來說影響並不大；先前不少蛋商累積2天以上庫存，目前庫存量已持平，有稍微賣出一點，至於蛋價是否還會調整，明天將會召開會議討論，若有變動，周二會對外公布，沒有的話就不另發布消息。