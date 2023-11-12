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天氣變冷2成民眾血壓飆高 台大醫教監測「關鍵數字」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
近期天氣明顯轉涼，臨床上觀察有20％患者血壓變高。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
近期天氣明顯轉涼，臨床上觀察有20％患者血壓變高。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

近期天氣明顯轉涼，臨床上觀察有20％患者血壓變高，且不少人會吃火鍋暖身體。不過，醫師提醒，要注意鹽分攝取，特別是血壓控制不好的民眾，更要注意。同時也要多補充水分，量血壓時如收縮壓超過140mmHg，且1周中有3到4天都是這樣，就要和醫師討論是否增加藥量；已有心血管疾病的患者，則建議將收縮壓控制在130mmHg以下較恰當。

台大醫院主治醫師兼整合醫學科主任王宗道說，天氣變冷，要留意血壓高造成心律不整、腦中風或心肌梗塞等狀況，近期在門急診都有觀察到相關狀況，整體約有20％的患者血壓變高，且往年溫度突然轉變時都是如此。

王宗道表示，量血壓的時機，在早上起床後1小時和晚上睡覺前1小時即可，如有清晨出門運動習慣的民眾，收縮壓超過標準就先不要出門，一但收縮壓稍微超過140mmHg，且1周中有3到4天都是這樣，可以跟醫師討論調整藥量，不用過度恐慌。

不過，王宗道也提醒，如果血壓飆升至180mmHg，且反覆測量都是這樣，就要立即到急診就醫；如介於140到180mmHg、沒特別狀況就持續觀察，已有心血管疾病的患者，則建議將收縮壓控制在130mmHg以下較恰當，尤其65歲以上民眾更要注意。

王宗道並表示，飲食方面建議，有些民眾喜歡在天氣變冷時，吃一些鹹食或重口味的火鍋等料理，鹽分可能影響血壓控制，要減少攝取，同時也建議多補充水分，並留意尿液顏色，如果顏色太濃代表水分不足。

台灣高血壓學會建議，正確量血壓時間為，休息至少5分鐘時再量血壓，同時量2次；量血壓的正確姿勢為，坐著、壓脈帶和心臟同高、靠背、不翹腳，同時留意「722（請量量）」原則，也就是1周量7天，並把2到7天數字平均、1一天量2個時段，分別為早上起床，晚上睡前；每次量的時候量2次，隔1分鐘量，並將數值平均，若是超過130／80mm／Hg就有可能高血壓；合併 三高、抽菸、年齡較高等，建議嚴格控制在1130／80mm／Hg以下。

衛福部國民健康署說，如血壓範圍在120／80-140／90 mm／Hg之間，為高血壓前期，表示較有可能發展成為高血壓，建議應立即改善生活型態，並養成每天量血壓的習慣，尋求醫療人員評估後續血壓變化情形。建議量血壓之前先休息5分鐘，保持心情平靜，並注意：不交談、不憋尿、不翹腳、壓脈帶不低於心臟、挽袖、腰部挺直、腳底自然垂放，量測血壓後應做紀錄；若血壓超過140／90 mm／Hg，建議應與醫師討論如何追蹤及是否治療。

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