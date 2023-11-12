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今防豪雨、明低溫下探19度 周五起一波乾冷空氣南下

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天基隆北海岸、東北部防局部大雨或豪雨，明天東北季風影響最強，北部低溫下探19度。本報資料照片
今天基隆北海岸、東北部防局部大雨或豪雨，明天東北季風影響最強，北部低溫下探19度。本報資料照片

今天北台灣持續濕涼。中央氣象署預報員陳姵安表示，今天基隆北海岸、東北部防局部大雨或豪雨，明天東北季風影響最強，北部低溫下探19度；明天至周二，桃園以北、東半部局部雨，周三大台北及桃園降雨稍緩。周四鋒面通過，北東降雨漸增；直到周五乾冷空氣南下，降雨才趨緩。

陳姵安說，受東北季風影響，今天北部、東半部雲量持續偏多；中南部則多雲到晴，可見陽光露臉。另外，今天桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區，以及離島留意9至10級強陣風。今天桃園以北、東北部持續有降雨情況，尤其基隆北海岸、東北部可能有局部大雨或豪雨發生。

她表示，明天至周二持續受東北季風影響，降雨強度則比今天稍低，桃園以北、東半部仍易有降雨情況。周三東北季風減弱，大台北、桃園降雨趨緩，但基隆北海岸、東半部降雨仍持續發生。周四鋒面通過，台灣整體水氣偏多，北部、東半部降雨機率增加，尤其中部山區持續降雨。周五至周六東北季風影響，因乾冷空氣通過，台灣降雨僅在東南部地區有零星降雨。

溫度方面，陳姵安說，明天東北季風影響最強，各地溫度略降，中南部高溫仍有26至27度；北部、東北部及東部高溫21至22度、低溫19至20度。

她表示，周三東北季風減弱，中南部高溫恢復30度；北部、東北部及東部高溫略為回升。周四起鋒面通過，整體溫度下降，中南部留意日夜溫差。周六北部高溫回升22度，留意日夜溫差大。

另外，她說，在菲律賓東方海面上，目前有低壓發展當中，明、後天強度持續增強，可能發展成熱帶性低壓，路徑持續向西前進，可能通過菲律賓或呂宋島中間，往南海前進，目前預估不會對台灣造成影響，氣象署持續觀測。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 桃園 高溫 天氣動態

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