北部濕涼到周二 天氣風險：下一波冷空氣有機會達冷氣團

昨天北部天氣已經明顯轉涼，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，今天隨著中國北方的冷高壓往東南移動，東北季風還有增強的趨勢，加上部分華南雲系通過，苗栗以北有降雨的機會，感受更為濕冷。

柯聿寧表示，西半部也受到一些雲系的影響，雲量增多，高雄以北沿海空曠地區風力也有增強的狀況，感受上有些涼意，中南部內陸地區受影響仍較小，白天高溫仍有29-30度的機會，日夜溫差仍大。

明天持續受東北季風影響，柯聿寧說，預期下半天華南水氣東移的情況較輕微，北部降雨的機率、中南部雲量都稍減，但因冷空氣勢力更往南延伸，中南部溫度還會再降低一些。

他說，預估這波冷空氣影響北部最明顯時間，為今晚到明天清晨，市區低溫約18度左右，局部空曠地區、近山區可再降1-2度。中南部則是在明晚到後天清晨溫度較低，因東北季風的風力減弱，雲量也相對減少一些，輻射冷卻作用下低溫也可降至18-19度，局部空曠地區、近山區也同樣的可再降1-2度。

周二北方大陸高壓逐漸減弱，各地溫度有稍稍回溫趨勢，柯聿寧說，預期還有一波華南雲系通過，雖然帶來降雨的情況不太明顯，但在雲系遮蔽下白天高溫回升有限，預估北部高溫仍在23度以內感受濕涼，周三到周四上午風向由東北轉偏東風，冷空氣減弱，整體溫度回升。

但他表示，很快的下一波冷空氣再度南下，周四中午前後冷空氣前緣有冷鋒形成並快速通過，下午到晚間將為中北部帶來一陣雨勢，南部也有零星降雨機會，各地溫度快速下滑。

柯聿寧說，周五隨著大陸乾冷空氣移入，由濕冷轉乾冷，預估下一波冷空氣影響最明顯時間為周五晚間到周六清晨，北部可能降至14-15度左右，強度有機會達冷氣團等級。中南部在較明顯的輻射冷卻作用下，平地最低溫可能比北部還低，周四南下的這波冷空氣較強，降溫速度也快許多，務必要留意溫度變化及保暖。

空氣品質方面，柯聿寧表示，周二前因上游地區有雨除作用，境外汙染物量較少，影響不明顯，周三到周四清晨中南部風力較弱，本地汙染物累積較多，空品較差。不過，預期周四下半天的降雨過後，將有一波境外汙染移入，由於周四這波冷空氣顯著的由中國內陸西北方往台灣移動，可能挾帶沙塵南下，懸浮微粒或細懸浮微粒較多，也需要留意空品的變化。