逢甲大學SHSR-Aero1今早升空 屏東旭海迎來第5支科研探空火箭

太空產業近年蓬勃發展，國內已有3間大學在屏東縣牡丹鄉的短期科研探空火箭發射場完成試射，逢甲大學昨到場測試，因氧化劑閥門機械作動問題未能點火升空，經修正後，於今早6點成功發射該校第1支單節混合式小型科研火箭「SHSR-Aero1」，成為該場第5支順利升空的火箭，也讓逢甲成為台灣中部首個踏入科研火箭領域的學校。

國家太空中心指出，逢甲大學今上午6點1分於屏東旭海的國科會「短期科研探空火箭發射場域」成功發射該校第1支、單節混合式小型科研火箭「SHSR-Aero1」，火箭平均推力350牛頓，燃燒8秒，總衝約2800牛頓・秒，飛行時間14秒，高度約200公尺，距離約250公尺。

逢甲大學表示，自去年2月啟動國家太空中心小型科研火箭研製計畫，由航太與系統工程學系特聘教授葉俊良等4名教授領軍，加上22名學生，開發可執行科研實驗量測飛行任務、具有單節推進動力的混合式小型科研火箭載具。

葉俊良表示，此次飛行測試重點，包含推進技術、火箭引擎燃燒室、燃料氧化劑匹配、火箭箭身結構、電控系統、導航遙測系統等，因此推力僅為全型火箭的3分之1，而今試射結果皆符合預期，預計明年下半年試射推力1250牛頓的全型火箭。

國家太空中心主任吳宗信表示，太空產業鏈包含衛星製造、太空運輸、地面設備、衛星資料應用等4大領域，為補足台灣太空產業鏈中「太空運輸」的缺口，今年啟動入軌火箭研製計畫，委託學界執行科研火箭計畫，讓學子培養系統工程能力，推動台灣太空技術發展。