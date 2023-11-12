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首波冷氣團將至 周末下探14度

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
中央氣象署指出，下周五、周六受更強東北季風影響，北部低溫將下探14、15，有機會迎來首波大陸冷氣團。示意圖。圖／聯合報系資料照片
中央氣象署指出，下周五、周六受更強東北季風影響，北部低溫將下探14、15，有機會迎來首波大陸冷氣團。示意圖。圖／聯合報系資料照片

中央氣象署表示，受東北季風影響，大台北地區及桃園今天降雨機率高，基隆北海岸、東北地區持續性降雨。周五、周六受另一波更強東北季風影響，北部下探十四、十五度，中南部也僅剩十五至十七度，有機會迎來首波大陸冷氣團。

氣象署預報員張承傳表示，今天到周二，迎風面基隆北海岸、東北地區整天有持續性降雨，甚至有局部大雨或豪雨，桃園以北及花東地區也有局部短暫雨。

張承傳說，周三隨著東北季風減弱，水氣減少，西半部為多雲到晴。但周四又有鋒面通過，北部、東半部再迎短暫雨。周五迎來另一波更強東北季風，北部地區低溫將下探十四、十五度，中部也僅剩十五度、南部約十七度。

張承傳表示，目前關島附近有一個熱帶擾動持續發展，最快明、後天有機會發展成第十七號颱風「鯉魚」，預計周末接近菲律賓東方海面，但影響台灣的機率較低。

東北季風 基隆 桃園

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