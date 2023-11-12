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幼兒專責醫師上路 兒醫批補助少

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

高齡化加少子女化衝擊，台灣兒科醫師短缺，嬰幼兒照顧量能拉警報，衛福部統計，二○一八年到二○二二年，每年新核發兒科專科醫師人數從一三五人降至一二六人。十一月起，衛福部推動三歲以下皆有一位幼兒專責醫師照顧，但基層醫師指出，計畫補助金「極低」，且計畫試辦三年，未見兒科醫師回流。

現代人生得少，卻因晚生「生得不好」，增加新生兒死亡率，也因為生得少，兒科醫師投入人數逐年減少。

衛福部自二○二一年起，推動為期四年的「優化兒童醫療照護計畫」，從幼兒專責醫師、重點醫院、核心醫院等面向要改善兒童醫療環境。其中，幼兒專責醫師在十一月正式上路，每個新生兒有一名專責醫師負責疫苗注射、生長發展評估等服務；加入計畫的醫師，在照顧三百名幼兒狀況下，一年可增加十五萬元收入。

基層醫療協會理事長、兒科醫學會監事林應然表示，幼兒專責醫師的補助金實在太低，照顧一個兒童僅補助五百元，誘因太小。再者，兒科醫師提供接種疫苗是虧本生意，設備需花錢又不能收診察費，補助金不夠。

兒科醫學會副理事長王弘傑表示，雖然幼兒專責醫師制度可改善兒童照顧品質，但是診所要追蹤後續情況，醫護付出的心力跟給付不成比例，不少醫師表示五百元收案費形同「雞肋」。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，幼兒專責醫師是整體計畫的基礎建設，新制剛上路，效果仍需評估。

醫師 衛福部 醫學

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