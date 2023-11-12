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交通船58班降為8班 金門小黃載嘸人

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

興建金門大橋，金門縣府負擔近四十億元工程費，通車後交通部國工局當初評估每年維護管理費三千萬左右，卅年至少要九億元。金門大橋原規畫通車周年起收費，不過縣府表示，考量收費時機還沒成熟，大橋將持續免收費，以扶植烈嶼產業發展。

金門縣長陳福海表示，大橋通車前三年將維持免費；也爭取將金門大橋定位為國道或比照澎湖跨海大橋，由中央接管維護管理，減輕縣府財政負擔。

此外，以前交通船是烈嶼鄉民對外唯一交通工具，全盛時期有浯江、太武、仙洲和金烈之星等四艘交通船，每半小時一班，隨著通橋後，交通船載客數一落千丈，以往每天五十八班滿載三千五百人，雪崩式滑落到目前八班，有時載不到人。

過去民眾到列嶼遊玩，大多得依靠在地計程車、遊覽車，但通車後，民眾可自行開車、騎車前往，也讓烈嶼計程車與遊覽車業者受到衝擊，有的乾脆轉行，有的改與車船處配合，或直接到大金門開車。

觀光處說明，船齡超過廿五年的浯江輪、太武輪，原則將轉型活化，保留歷史記憶，加入創新元素，將評估作業模式與經費，爭取中央預算支持，同時研議搭配縣府青年創業與低利貸款方案，共同推動地方青年產業。

其中已除役停航的浯江號，拖往習山湖共融公園，利用二層客艙及甲板經營餐飲咖啡廳，收取租金作為維修保養費；部分空間展示渡輪渡史影音、漂書閱讀區等展售區。

金門大橋 計程車 青年

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