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不只醫護 醫院各職類都缺 流動率也高
醫療體系中雖以「醫師」為主體，但護理人員人數遠高於醫師，是支持醫療體系的重要骨幹，疫情過後，護理師大規模離職，嚴重影響醫院營運，只是血汗醫護的環境，不只存在於醫師、護理師間，臨床藥師、物理治療師、職能治療師等，在醫院內都缺很大。
和信醫院藥學進階教育中心主任陳昭姿說，臨床藥師受訓時間長，若要勝任病房、加護病房等用藥需求，得額外花時間受訓，臨床藥師基本起薪約年薪八十萬，如果到開業診所擔任配合的開業藥師，年薪一定是百萬起跳，近年她訓練多名臨床藥師，才剛滿兩年就被診所挖走。陳昭姿說，醫院工作繁雜，病患要求高，有時態度不符合病患心意，則會被客訴，疫情期間是和信臨床藥師最缺的時候，高達三分之一的缺額沒辦法補足，直到現在都還沒辦法完全補滿人力。
一位不願具名的醫院行政人員表示，疫情後，醫院人力最充足的大概就是「行政人員」，各職類幾乎都招不滿，從住院醫師到護理師，其餘像是醫檢師、營養師、物理治療師、職能治療師等，流動率極高，幾乎各科都有缺額。
新光醫院副院長洪子仁表示，醫院各職類一直都會有流動，而千禧世代的流動率又比過往的世代高。只是今年疫後大規模離職的仍以護理師為大宗，政府拋出兩百億替醫事人員加薪，優化醫護人員的環境，他樂觀其成，不過要讓整體醫療環境的條件反轉，仍須要由醫院主導、政府政策輔助、民眾尊重醫療人員，三方良性循環才有機會。
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