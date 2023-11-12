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醫事加薪／砸錢解人力荒 基層嘆未對症下藥

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

疫後護理師離職潮，人力荒至今難解。行政院先編列一八○億預算，提高國考次數、發放夜班加給，遭護理界質疑並未對症下藥，護理師職場困境並非人不夠，而是留不住人。行政院長陳建仁昨加碼宣布，明年將編列兩百億預算為醫事人員加薪，基層質疑，為何政府頻端大撒幣政策，卻端不出解決留不住醫事人員根本性問題的藥方。

台灣護理產業工會理事長羅運生表示，政府日前才投入一八○億經費，作為護理人力政策應對，上周又砸錢為部立醫院護理師加薪，本次再投入兩百億元經費，卻未見如何執行，「比起不斷發錢，應有計畫地思考，經費如何統籌運用」。

羅運生說，醫事人員在職場上還有許多問題，解決這些問題不必修法、行政單位一聲令下就能改變，政府卻一拖再拖。如訂定指引杜絕醫院不合理的調度，修訂醫檢師及放射師的人力配置標準。他強調，薪資條件改變，但勞動環境不變，仍難留住醫療人才。

衛福部曾在醫事人員上街陳抗前，找來相關公會討論對策，衛福部次長王必勝曾承諾將定期與公會開會。不過，護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜表示，衛福部至今不曾召開第二次會議，行政單位聽不見護理人員心聲，政府選前再拋出加薪議題，她呼籲，行政團隊在任期結束前，應承諾給出明確執行方向，否則選後換人又得重來。

護理師 衛福部 行政院

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