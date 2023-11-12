白肉雞農提案 要進口雞標示產地

政府專案進口雞蛋標示不清引發爭議，國內白肉雞業者近期在中華民國養雞協會會議上提案，要求將雞肉、雞蛋產品納入「直接供應飲食場所暨供應食品之原產地標示規定」，希望比照豬肉、牛肉，明確標示國產或進口，讓消費者選擇。食藥署回應，將與業者討論，鼓勵在直接供應飲食的場所，揭露原料原產地。

台中市養雞協會理事長陳佑澈表示，今年疫情解封，各行各業開始活絡，這當中也包含進口雞肉，根據最新統計，一個月已經進口到廿三萬噸，約國產雞肉量的一半，但包括牛肉、豬肉及未來的雞蛋產品都會有明確產品標示，進口雞肉應納入全面標示，呼籲政府訂定一致的標示規範。

陳佑澈說，因此業者要求重新檢討進口雞肉的邊境管理辦法，提高檢驗率，進口雞肉廠商與使用廠商明確的交代來源與去向，如果進入消費市場必須標示屠宰日期，餐飲消費市場，菜單上必須明確的標示使用何種肉品。

雲林縣養雞協會常務監事王東淵表示，現行豬肉、牛肉都強制標示區隔，白肉雞當然也應該要明顯標示，寫清楚，讓消費者自由選擇。農業部畜牧司長張經緯表示，需不需要強制標示，還要跟食藥署溝通，因為不是每樣農產品都需強制標示。

食藥署副署長林金富表示，所有販售業者販售之包裝雞肉及散裝雞肉，不論國產或進口，皆強制要求標示「原產地（國）」，針對國內白肉雞業者的訴求，將邀集農業部、國產及進口雞肉業者，以及直接供應飲食之餐飲公協會、連鎖餐飲業者等單位討論。