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保育員加薪 全國公立動物園適用

聯合報／ 記者林佳彣劉宛琳江良誠張裕珍宋原彰／連線報導
鳳凰谷鳥園飼養800多隻鳥禽，工作人員得攀爬維護設施，還要避免遭攻擊。圖／國立自然科學博物館提供
鳳凰谷鳥園飼養800多隻鳥禽，工作人員得攀爬維護設施，還要避免遭攻擊。圖／國立自然科學博物館提供

本報陽光行動專題「動物保育員薪低」，關注保育員薪資凍漲30多年，行政院與台北市府達共識，同意調高危險加給3至5千元，薪資最高逾4萬元。新制預計明年元旦上路，全國公立動物園（鳥園）都適用。北市動物園共213人受惠，園方表示「樂見其成」。

立委王鴻薇、洪申翰等人都為此質詢行政院，並爭取調高加給。洪申翰說，保育員的工作絕對不是只有鏟屎、餵食，他在8月接受陳情後，舉行兩次協調會，呼籲各公市動物園及南投鳳凰谷的鳥園保育員都要一併加薪。洪申翰說，教育部已於10月27日陳報行政院審議，他呼籲行政院盡速核定通過。

北市動物園去年12月起向中央為保育員爭取「加薪」，建議修訂「各公立動物園（鳥園）擔任危險性工作人員危險職務加給表」，新訂「台北市立動物園保育獎金支給要點」，今年3月遭中央退回，動物園9月與行政院人事總處開會後，達成危險加給調高3至5千元共識，薪資有望達4萬元。

北市動物園長諶亦聰表示，先前與人事總處開會，希望明年1月上路，盼能順利，同仁都很期待。新竹市立動物園與壽山動物園是北市動物園夥伴，尊重中央一體適用的決定，均樂見其成。

經營南投縣鳳凰谷鳥園的國立自然科學博物館表示，鳥園猛禽有12種，另有大型危險走禽北方食火雞等，在原產地曾踢死人，醫療照護時，也要防護猛禽利爪，辛苦又危險，調高保育員危險加給，能讓他們更有保障。

壽山動物園 北市 行政院

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