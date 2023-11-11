台南登革熱 把握2週黃金防治期全力防堵

本土性登革熱第二型病毒在台南市佳里區現蹤，疫調發現，許多病例有高雄市活動史。台南市登革熱防治中心今天表示，當務之急是把握這2週黃金防治期，全力防堵疫情擴散。

台南市6月迄今本土性登革熱以第一型病毒為主，但近日佳里區出現第二型病毒。市府衛生局連日來在佳里區、麻豆區擴大採檢。實驗室病毒分型鑑定，佳里區病毒以第二型為主，許多病例有高雄市活動史，基因定序顯示和高雄市病例相似度達99.8%。

台南市登革熱防治中心主任蘇世斌說，當務之急是把握2週黃金防治期，全力防堵佳里區疫情擴散。市府已全力協助佳里區執行化學防治、擴大採檢、疫情調查、巡檢孳清、教育訓練及衛教宣導等，遏止病毒在社區蔓延。

依台南市衛生局今天新聞稿數據，截至下午新增157例本土性登革熱，累計1萬9900例。157例分別為東區21例，北區18例，南區及安南區各16例，永康區及中西區各15例，關廟區及歸仁區各11例，佳里區7例，新化區及仁德區各5例，安平區、善化區及麻豆區各4例，下營區、六甲區、西港區、將軍區及新市區各1例，年齡介於2歲至86歲。