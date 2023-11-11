勃起功能障礙不到2成求醫 當心多種慢性病上身

「舉弱男」僅不到2成尋求專業協助，醫師提醒，勃起功能障礙與多種慢性疾病有關，千萬別因看診焦慮而延誤治療，及早就醫不但能改善生活品質，還可發現潛在慢性病，守護幸福。

現代人因生活壓力大，加上長期不良生活型態，根據台灣勃起功能障礙諮詢暨訓練委員會統計，目前台灣有一半40歲以上男性是「舉弱男」，受勃起功能障礙困擾。

「男」言之隱傷心又傷身，台灣男性學暨性醫學醫學會今天舉辦衛教講座，鼓勵男性不要因看診焦慮而延誤治療，透過性健康診斷，不僅可以發覺未知的慢性病，更能改善生活品質。

台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭透過新聞稿指出，下半身健康的重要指標包含男性賀爾蒙、攝護腺健康及勃起硬度，同時 是潛在健康問題的預警信號。

蔡維恭表示，國外研究發現，勃起功能障礙與多種慢性疾病有關，約3成有糖尿病、高血壓、睪固酮低下等症狀，且高達5成有高血脂問題，而這些患者中風的風險超過3成，罹患心血管疾病的風險超過4成。

台北榮民總醫院醫師黃奕燊說明，男性自30歲以後，睪固酮濃度每年平均以1到2%的速率降低，且45歲以上有近4成男性睪固酮濃度不足，睪固酮低下容易影響到生活品質，如性慾低落、疲勞、失眠等，嚴重者則會引發勃起功能障礙，甚至開始出現肌肉萎縮等症狀。

然而僅不到2成的「舉弱男」會尋求專業諮詢，調查顯示過半數男性仍會優先採取「調整生活及飲食習慣」或「運動改善」等自行處理的方式，甚至相信偏方或自行上網購買來路不明藥品。

台灣男性學暨性醫學醫學會秘書長張奕凱醫師分享，臨床上觀察男性在進入泌尿科診間後，許多人不敢第一時間說出自己有勃起功能障礙，經過各種問診後，突然要求請女性護理師暫離診間，才真正說出自己的勃起硬度問題。

台灣男性學暨性醫學醫學會強調，醫護人員會以尊重和保密的原則對待每一名患者，並提供最專業的診斷及治療，應及早就醫，切勿相信偏方或來路不明藥品，另外包括睡眠達到7小時、增肌減脂及壓力管理，都是改善性健康重要關鍵，對症下藥才能守護下半生幸福。