北台灣變天 下周冷空氣南下

天氣風險公司說，今天到下周二冷空氣勢力逐漸往南延伸，華南仍然有些雲系東移，北部維持陰或有短暫雨的天氣，市區低溫可降至18度左右，局部空曠地區、近山平地則有機會再降2-3度，感受又更濕冷一些。中南部內陸則在周日開始溫度也有下降的趨勢，高溫約在28-29度以內，早晚也有涼意。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，下週一晚至週二清晨，氣溫降至最低時，台北觀測站約可降至18度左右，部分沿海及平地的最低溫將降至15度以下。

下周三到下周四的上午冷空氣短暫減弱，風向轉偏東到東南風，各地快速回暖。天氣風險公司表示，很快的下周四中午又再度有一波鋒面通過，隨後更強的冷空氣開始南下，整體溫度下滑，這波冷空氣範圍大，而且移動快速、帶來明顯乾空氣。

天氣風險公司說，下周五全台各地由濕冷轉乾冷，夜晚到清晨溫度下滑更明顯，目前的預報資料顯示這波冷空氣有機會達冷氣團等級，不排除還會再更強；未來10天的天氣變動幅度大，尤其是東北部地區，冷暖變化較頻繁，務必要留意溫度變化，做好準備。