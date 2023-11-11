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回響／公立動物園保育員將加薪 新竹市立動物園：支持

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立動物園保育員平常負責照顧、餵食，也要隨時觀察動物有無異樣，回報獸醫。圖／新竹市立動物園提供
新竹市立動物園保育員平常負責照顧、餵食，也要隨時觀察動物有無異樣，回報獸醫。圖／新竹市立動物園提供

公立動物園保育員危險職務加給凍漲30年，本報陽光行動專題「動物保育員薪低」關注此議題，行政院預計通過調高危險加給3至5千元，讓保育員月薪最多可逾4萬元，預計明年上路，全國公立動物園都適用。新竹市立動物園對此表示支持，樂見其成。

台北市動物園保育員今年陳情薪資凍漲30年，天花板不到4萬元，新竹市立動物園也面臨相同窘境。北動在今年提出提高危險加給方案，確定獲行政院支持，全台公立動物園與鳥園都將一體適用。

據了解，新竹市立動物園內7名保育員有2人技工任用，其他5人為臨時人員專簽比照技工薪資任用，主要是因六都以外的縣市技工遇缺不補，新竹市政府以招募臨時人員並專簽比照技工薪資方式徵才，否則薪資太低找不到人。

新竹市立動物園的技工保育員薪資3萬7570元（含危險加給），危險加給每月1800元。依中央規定，動物園危險職務加給依據照顧動物的危險性，級距分3級，第1級2500元、第2級2200元及第3級1800元，新竹動物園保育員領第3級每月1800元。

針對行政院預計明年替保育員增加危險加給，新竹市立動物園園長楊礎遠今天下午表示支持替保育員加薪，也樂見其成，由於園內保育員多數為臨時人員任用，屆時也將爭取一併加薪，後續也會視實際政策內容，如危險加給分級對象、內容作因應爭取。

動物園 新竹 薪資凍漲

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