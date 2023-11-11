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義民爺235周年慶遶境起駕 今晚將駐駕桃園觀音
新埔褒忠亭義民廟235周年遶境慶祝今天上午正式展開，將巡迴15大聯庄祭典區賜福，今晚更將駐駕桃園市觀音永興宮，途經桃園境內的觀音、新屋、楊梅壢聯庄，接著在下周二回到新竹，預計遶境活動會持續到24日才會再回到枋寮聯庄結束遶境，為15年來最盛大遶境祈福儀式。
今天上午起駕儀式由新竹縣長楊文科、義民廟董事長林光華、義民中學財團董事長黃茂實、客家委員會副主委周江杰、觀音聯庄總爐主黃益興公號代表人黃遠賢等人輪流在義民廟前擊鑼後，入正殿參拜義民爺，並在祝文唸誦後，恭請義民爺神位出廟門、入神轎。
此次遶境全程將耗時14天，為15年來最大，上次如此規模的遶境活動還需回溯到220周年慶時。廟方表示，16日回到溪南聯庄後，將依序在新竹縣境內各聯庄遶境賜福，且全程將比照白沙屯媽祖使用的GPS定位，讓義民爺信徒可以隨時查看義民爺神轎走到哪。
楊文科上午致詞表示，今年適逢義民廟創建235周年，並舉辦睽違15年的圓醮慶典暨十五大庄繞境活動，是客家人的大事，希望義民爺庇佑國泰民安、風調雨順，並傳承、感念義民軍保家衛土、弘揚忠義精神。
24日遶境回到枋寮聯庄後，還將在接著進行圓醮祈安儀式及235周年慶暨慶成圓醮等活動。為了讓民眾更加了解義民信仰的精神與繞境活動的意涵、15大庄人文特色，新竹縣府也發行「義民爺遶境」漫畫特刊，邀請文史工作者、退休校長吳聲淼撰文，師範大學美術研究所碩士湯敏繪製漫畫圖面，為這次繞境活動留下寶貴紀錄，日後也將成為優質的客家文化教材。
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