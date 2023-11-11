明桃園以北降雨機率高 下周迎首波大陸冷氣團機率高

中央氣象署指出，明天到下周二持續受東北季風影響，氣溫逐日下降，明天大台北地區及桃園降雨機率高，基隆北海岸、東北地區整天有持續性降雨。下周五、周六受另一波更強東北季風影響，北部低溫下探14、15度，中南部地區也僅剩15至17度，有機會迎來首波大陸冷氣團。

氣象署預報員張承傳表示，明天到下周二受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、東北地區整天有持續性降雨，甚至有局部大雨或豪雨，桃園以北及花東地區也有局部短暫雨。明天大台北地區及桃園降雨機率高、範圍增加，新竹以南地區則為晴到多雲，下周一、周二桃園以北地區降雨就會減少。

張承傳指出，下周三東北季風減弱，水氣減少，僅剩東半部地區有局部短暫雨，西半部為多雲到晴。下週四鋒面通過北部、東半部再迎短暫雨，下周五、周六東北季風影響轉乾，各地為多雲到晴，僅東半部有零星雨。

溫度方面，他表示，今天至下周二前溫度逐日下降，下周一、周二東北季風影響最強，北部低溫約為18、19度，高溫約20度，中南部地區低溫約20、21度，高溫仍有29、30度。下周五迎來另一波更強東北季風，北部地區低溫將下探14、15度，可望迎來首波冷氣團，中部地區也僅剩15度、南部約17度。

另外，他也說，目前關島附近有一個熱帶擾動持續發展，預計下周一、周二有機會發展成颱風「鯉魚」，路徑偏西於下周末接近到菲律賓東方海面，但在這個季節影響台灣的機率較低。