縮小體育資源城鄉差距 長榮航空幼苗計畫雲林登場

長榮航空城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」第5站雲林，共有6校、近200位學生參與跑步訓練，今在雲林縣立斗南高中登場，並邀請雲林出身的全國110米跨欄紀錄保持人陳奎儒，及2020東京奧運標槍代表選手黃士峰擔任客座教練，以自身資歷分享實戰經驗，並給予指導。

長榮航空表示，長榮航空城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」今年共規劃5個地區，先前已完訓台東站、恆春站、金門站以及基隆站，累計超過300名學生參加。第5站雲林共有斗南高中、虎尾高中、北港高中、西螺國中、建國國中、虎尾科大等近200位學生參加訓練，內容包括紮實的暖身、繩梯、飛盤、跨欄、大隊接力挑戰等項目。

長榮航空副總經理王振興表示，長榮航空「幼苗計畫-校園深耕巡迴」自今年6月開辦以來，獲得各縣市學校歡迎，未來將秉持推廣體育及培育未來選手的理念，持續進行相關公益活動，縮小體育資源的城鄉差距，很高興能獲得各級學校的支持與肯定，為台灣體育發展盡一份心力。

雲林縣長張麗善指出，雲林縣推廣體育發展不遺餘力，始終積極讓雲林縣成為優秀運動選手育才及成才的搖籃，除了持續改善學校體育設施外，也結合社會資源健全運動人才培訓，和長榮航空推廣體育培育選手的理念不謀而合。

長榮航空指出，「長榮航空城市觀光馬拉松」去年開始增設10公里「幼苗組」獎項，10月22日完賽的「2023長榮航空城市觀光馬拉松」幼苗組男子冠軍為年僅13歲的李簡念宸，以36分26秒的成績衝線，同時也是10公里組第10名；女子組冠軍則由14歲的林采頡以40分30秒摘下，位居女子10公里總排名第3名，凸顯幼苗計畫具體成效。