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王婉諭批國旅高價低薪 民宿協會：立委說法以偏蓋全

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
政府研議旅宿業是否開放移工，立委王婉諭（中）開記者會，表達反對旅宿業開放移工的立場。本報資料照片
政府研議旅宿業是否開放移工，立委王婉諭（中）開記者會，表達反對旅宿業開放移工的立場。本報資料照片

立委王婉諭對國內觀光旅宿業開槍，抨擊「費用高昂、景點無聊，讓民眾寧願花錢出國，也不願在台觀光。」中華民國民宿協會全國聯合會今天聲明，服務業勞工的斷層脫鏈與政策、疫情息息相關，疫情後觀光業經歷大洗牌，專業經理人及資深勞工流失，王婉諭忽略這些事實批評，以偏蓋全讓觀光業再度受傷。

王婉瑜質疑觀光業「當政府協助補貼、媒合後，旅宿業沒有提升薪水，甚至刷掉9成政府協助媒合的人」、「真的是見鬼了，請問你們缺的到底是勞工，還是廉價勞工？」

民宿協會全國聯合會表示，就算有5萬元薪資，年輕人願意來當房務嗎？不能單憑感受國旅不便宜，就對觀光業開槍，認為工資不提高是缺工的始作俑者。

聯合會表示，台灣經歷3年疫情，旅宿業幾乎空轉，只能靠貸款撐過去，觀光產業經歷大洗牌，專業經理人及資深勞工流失。政府媒介就業者，許多難適應旅宿業密集的勞力付出，工作幾天後就離職，並非業者趕走勞工。

王婉諭批評旅宿業者「開放旅宿業移工」，不願意提高勞工薪水。旅宿業者表示，旅宿業勞工的核心能力，就是強調服務，何況「基本薪資」是政府明文規定，由立法院審查通過的，並非旅宿業喊出來，希望立委不要以偏概全，對於疫情後觀光業再度造成傷害。

疫情 王婉諭 薪資 民宿

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