屏東本土登革熱累計240例 已開罰253件髒亂點

屏東縣本土登革熱累計240例，尤其屏東市疫情最嚴峻，縣府今天進行孳清工作，以降低病媒蚊密度；另外，針對縣府公告應清理而不清理的髒亂點，今年已開罰253件。

屏東環保局今天在千禧公園廣場舉行「112年屏東市登革熱熱區環境孳清活動」，現場公私協力共166人，針對屏東市登革熱疫情較為嚴峻的4個里執行環境髒亂點聯合孳清工作，志工要找出不易察覺的髒亂點，將積水容器等孳生源清除，以降低病媒蚊密度，截斷社區疫情繼續傳播風險。

屏東縣長周春米表示，面對嚴峻疫情，33個鄉鎮市公所已提升防疫等級，進行病媒蚊孳生源清除及化學防治工作，在假日或連假期間執行疫情管控工作，民眾也應做好居家環境整理整頓。

環保局指出，若經縣府通知或公告應清理而不清理的髒亂點，可依廢棄物清理法裁處新台幣1200元至6000元罰鍰，且可以按日連續處罰；自今年1月起至今，已告發裁處253件，裁罰金額逾45萬元。

依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，登革熱本土病例疫情已逾2萬2000例，屏東縣累計240例，分布於屏東市等19個鄉鎮市。