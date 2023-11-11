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負評如潮 太魯閣馬拉松檢討調整路線強化供水

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
2023太魯閣馬拉松發生補給站缺水，跑者無水可喝，只能接山泉水飲用，有人因此腹瀉，主辦單位花蓮馬拉松路跑協會被罵爆。圖／民眾提供
2023太魯閣馬拉松發生補給站缺水，跑者無水可喝，只能接山泉水飲用，有人因此腹瀉，主辦單位花蓮馬拉松路跑協會被罵爆。圖／民眾提供

1萬4000多人參加的2023太魯閣峽谷馬拉松，因補給站供水不足，跑友被迫接山泉水解渴，連同賽道擁擠、接駁紊亂等諸多缺失，負評如潮。主辦單位花蓮縣馬拉松路跑協會理事長麥彥彬請辭負責，協會決定路線調整為全峽谷賽道，並大幅增加供水量、改用環保紙杯，今後「保證不缺水」。

太魯閣峽谷馬拉松是國內外知名的路跑賽事，沿太魯閣峽谷奔跑有「最美賽道」之稱，因報名人數眾多，須抽籤取得資格。今年於11月4日舉辦，卻發生補給站缺水，滿頭大汗又脫水的跑者無水可喝，只能接山泉水飲用，賽道擁擠的老問題，也遭跑者詬病，被譏為「只是賣風景，其他都不及格」。

面臨排山倒海的負評，主辦單位昨天下午召開檢討會，協會執行長張志強今天說明，對於外界最在意的缺水問題，原本提供環保水杯讓跑者隨身攜帶到各補給站裝水，但會塞在補給站，且水閥沒關緊也會溢流折損。檢討決定，明年改成可重覆使用的無淋膜環保紙杯，方便跑者取用，補給站桌數從5桌拉長一倍為10桌，緩解壅塞；今年準備600箱水，明年增加2、3倍，賽道安排多輛補水車機動補水，保證不再讓跑者缺水。

賽事路線也有重大變革，原本閣口往南繞經太魯閣大橋，跑約7公里再進入峽谷段，將調整為閣口直接跑向峽谷的「全峽谷賽道」，可降低對村民干擾，全馬、半馬組也不會在錦文橋與5K、12K組交會打結，屆時全馬組折返點從將天祥移到文山溫泉。

此外，新城火車站接駁時間提早，在錦文橋北端下車；除醫護站、救護站、物理治療站，還會獨立設置噴劑站，由專業藥師助跑者紓緩肌肉。

「痛定思痛、深刻檢討」張志強說，昨天檢討會氣氛低迷，理事長麥彥彬也當場請辭以示負責，但所有人都有共識，一定要確實改善、做到最好，讓跑者能以最舒服的方式來跑步，13日將在官網公布檢討結果。

太魯閣峽谷馬拉松是國內外知名路跑賽事，今年有1萬4000多人報名參加，卻發生補給站缺水，跑者無水可喝，負評如潮。圖／花蓮縣政府提供
太魯閣峽谷馬拉松是國內外知名路跑賽事，今年有1萬4000多人報名參加，卻發生補給站缺水，跑者無水可喝，負評如潮。圖／花蓮縣政府提供
太魯閣峽谷馬拉松提倡環保，提供環保水杯，跑者必須在補給站裝水，讓人潮塞在補給站。主辦單位檢討後將改採環保紙杯，方便跑者取用。圖／花蓮縣政府提供
太魯閣峽谷馬拉松提倡環保，提供環保水杯，跑者必須在補給站裝水，讓人潮塞在補給站。主辦單位檢討後將改採環保紙杯，方便跑者取用。圖／花蓮縣政府提供

馬拉松 太魯閣 負評

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