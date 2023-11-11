伸港烏魚大豐收！烏魚、烏魚子比去年便宜行家搶購

冬至前夕進入烏魚產季，彰化伸港鄉曾家村養殖業者今天抓魚取卵，是彰化縣最早收成的養殖烏魚，品質肥美，每年都吸引消費者搶購，今年大豐收，產地烏魚子每斤1100元，比去年便宜200元，烏魚殼今年每斤65元，也比去年便宜5元，消費者買到都相當高興。

今天一早養殖漁民將捕撈上岸的烏魚放血去腥味，接著再放進裝滿碎冰的貨車冰鎮，並直接在現場取出魚卵分等級，許多民眾在現場等候。

冬季烏魚隨著親潮，從北向南洄游到較溫暖的海域產卵，伸港養殖業者灌進海水養殖，一般在立冬前收成，但今年慢了幾天，曾姓養殖業者說，捕撈的多數是3年齡到4年齡烏魚，今年收成不錯。去年養殖業深受成本上漲之苦，烏魚價格居高不下，今年價格相對平穩，業者也說，買烏魚殼較多，畢竟是首批捕獲。

曾家村長曾添進表示，在地養殖戶有數十年經驗，技術很好，養殖的烏魚比一般肥美，平均每尾烏魚超過3台斤，且在鹹水現抓烏魚很有口碑好，Q有彈性好吃。

彰化縣議員賴清美每年也都打探曾家村烏魚收成的日期前往採購，她說，養殖烏魚1年才抓一次，伸港的鹽水魚塭烏魚鮮度不比海水中的差，現殺現賣「尚青」，不用宣傳消費者慕名而來，中盤商、餐廳及附近居民都會到產地搶購，且今年大豐收，價格實惠，現場買氣相當旺。