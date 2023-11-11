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NGS納保有條件 石崇良：基因資料須同意使用、否則請自費

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部健保署署長石崇良今說，考量財務衝擊，僅規畫給付已有藥物納保或取得藥證的癌別對應個基因突變位點，且民眾必須授權檢測結果進入資料庫，「不然就請他自己付錢」。記者林琮恩／攝影
衛福部健保署署長石崇良今說，考量財務衝擊，僅規畫給付已有藥物納保或取得藥證的癌別對應個基因突變位點，且民眾必須授權檢測結果進入資料庫，「不然就請他自己付錢」。記者林琮恩／攝影

精準醫療快速發展，基因檢測是協助病友配對相應標靶藥物的重要方式。衛福部健保署日前宣布，健保將於明年起給付次世代基因定序（NGS）。健保署署長石崇良今說，考量財務衝擊，僅規畫給付已有藥物納保或取得藥證的癌別對應個基因突變位點，且民眾必須授權檢測結果進入資料庫，「不然就請他自己付錢」。

石崇良表示，NGS納保後，衛福部期待建置完善的「精準醫療生態系」，所以檢測結果報告格式必須標準化，將資料匯集至資料庫，由研究人員分析治療成果，當治療效果不符臨床試驗結果時，可判斷是否與台灣人種特性有關，作為健保限縮給付的參考依據。民眾必須簽署同意書、授權檢查結果入資料庫，否則就必須自費，「大家付了這麼多錢，給付上必須設有條件」。

至於給付的基因位點，癌別究竟有哪些？石崇良指出，NGS給付須考量有無對應的標靶藥物，共分三大層次，一是「藥物已納健保給付」，二是「藥物已取得藥證，但尚未納入健保給付」，三為「藥物仍在臨床試驗中，未申請藥證」。健保署下周五將與專家開會討論，前二者可納入多少基因位點，但因財務衝擊考量，不會納入臨床試驗中的藥物。

石崇良表示，NGS價格與檢測的位點數量相關，50個位點以下價位較合理，若超過200位點以上，則價格高昂，健保署下周五將開會討論，以財務為基礎評估，除已納健保藥物的對應位點外，是否能再給付已獲藥證，但未納入健保的藥物。不過，未來不在健保給付之列的位點，民眾也可自費檢查，健保署會提供藥物對應列表，以及執行臨床試驗的醫院，讓民眾不至於花費冤枉錢。

健保 基因 石崇良

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