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避免明揚悲劇重演 勞動部明年擴大火災爆炸危害勞檢

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部職安署署長鄒子廉今上午出席「2023職業安全、健康與重建國際研討會」。記者葉冠妤／攝影
勞動部職安署署長鄒子廉今上午出席「2023職業安全、健康與重建國際研討會」。記者葉冠妤／攝影

9月底，位於屏東科技產業園區的明揚國際科技公司發生大火，死傷慘重。勞動部職安署署長鄒子廉今受訪表示，明年度將針對火災爆炸危害擴大加強勞檢，避免悲劇重演。

鄒子廉今天上午出席「2023職業安全、健康與重建國際研討會」時受訪表示，9月底明揚大火發生後，職安署針對使用大量過氧化物製造工廠的專案勞檢，罰了不少錢，但這畢竟只是短期專案，應該長期關注，因此明年度的勞檢項目，除了一向重視的墜落、感電意外，也將特別擴大勞檢工廠的火災危害預防。

他說，明揚大火與製程安全有關，高危險物質的製程更應該被關注，因此有必要精進預防。鄒子廉也表示，勞動部原本就有使用高危險物質工廠的相關名單，但沒有環境部、消防署等其他單位的來得完整，現在政府單位正在整合環境部的「化學雲」，職安署後續將透過化學雲搜集資料，鎖定重大風險的事業單位進行火災爆炸危害的勞動檢查。

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