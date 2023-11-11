稻作四選三遭批評 農糧署：這是好的政策、籲外界支持

稻穀價格高是因為「四選三」？農業部日前在官方臉書粉專說明這幾年稻穀價格好，是因為實行了稻作四選三政策。但有網友質疑是因為連續休耕，稻穀價格才變好，與政策四選三轉作無關。對此，農業部農糧署表示，穀價上升、稻作面積下降，與停灌休耕、四選三政策都有關，呼籲外界支持。

農業部宣布明年大區輪作政策暫緩實施，但仍保留稻作四選三政策。稻作四選三，是指農民在連續4個水稻期作中，自由選擇1個期作轉作或休耕，以調整產量，近兩年推動到位，稻米產量和消費者需求接近供需平衡，111年全年稻作較往年減少約3萬公頃；平均濕穀產地價格去年超過每百台斤1000元，為6年來新高；近2年一期作價格也都維持在每百台斤1000元以上，是實質提高產地穀價及農民收益。

但農民在農業部臉書留言，錯誤政策還這樣歌頌真讓人傻眼，原本四選三還算好辦法，沒想到卻用產銷履歷來綁這政策，實際上四選一休耕者真的不多，都是近年缺水休耕才導致稻價稍為上揚。

有人說，上半年因為四選三休耕完全沒收入，休耕的錢全都進入田主的口袋，原本還期待這期的收成可以彌補還農機貸款，結果小犬颱風來造成整體收成嚴重虧損，連本錢都收不回來還要繳貸款，跟田租及水租電費；不覺得對實際耕作農民有什麼幫助。

也有人表示，稻穀價格為什麼會好，是缺水休耕，不是四選三的政策；米價回穩明明就是因為這兩年第一期稻作都停灌，價格才回穩，講得好像轉作有功。也有網友喊「農業部加油」、「有效率的農業部」。

農業部農糧署副署長蘇茂祥表示，從110年開始推動稻作四選三政策，主要是因為一塊田地，若每年都種水稻，田地沒有適當養生休息與輪作，會造成化學肥料越用越多；因此鼓勵兩年內有一期轉作，若農民不願意轉作就休耕，或者也可以繼續種稻，但這期就不能繳交公糧；另也可以加入產銷履歷制度，目前產銷履歷稻米有4萬公頃，相較稻作總面積20萬公頃比例高，可供應學童午餐，這也不受四選三的限制；這是一個好的制度，會持續執行。

蘇茂祥表示，稻穀這幾年價格好，缺水、停灌休耕也是一個因素，但四選三也是一個因素，並非全部農民都配合四選三，但過去幾期的稻穀價格買百公斤都在1000元以上，雖然生產成本也提高，但稻米生產面積下降，確實是因為停灌，以及稻作四選三的原因，請外界支持。