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又有颱風了？「鯉魚」最快下周一生成 這天探15度低溫「接近冷氣團」

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鯉魚颱風最快下周一生成 氣象署指這天探15度低溫「接近冷氣團」

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天受東北季風影響，桃園以北、宜蘭的雲量偏多，其他地區晴到多雲天氣。迎風面水氣比較多，目前降雨在基隆東北角、東北部、宜蘭地區，雨勢上比較持續一點，其他地區是比較穩定的天氣。本報資料照片
今天受東北季風影響，桃園以北、宜蘭的雲量偏多，其他地區晴到多雲天氣。迎風面水氣比較多，目前降雨在基隆東北角、東北部、宜蘭地區，雨勢上比較持續一點，其他地區是比較穩定的天氣。本報資料照片

東北季風從昨天開始增強，中央氣象署預報員張承傳說，會持續影響到下周二，下周三短暫減弱之後，下周四會有鋒面通過，緊接著有第二波東北季風影響台灣地區。

他說，今天受東北季風影響，桃園以北、宜蘭的雲量偏多，其他地區晴到多雲天氣。迎風面水氣比較多，目前降雨在基隆東北角、東北部、宜蘭地區，雨勢上比較持續一點，其他地區是比較穩定的天氣。

溫度部分，張承傳表示，桃園以北、宜蘭高溫只有23度左右，整天溫度介於21至23度、偏濕涼；竹苗、花東白天高溫還是有26至29度，中南部高溫可以到31度。南北溫差大一點。

今天受東北季風影響，桃園以北、宜蘭的雲量偏多，其他地區晴到多雲天氣。迎風面水氣比較多，目前降雨在基隆東北角、東北部、宜蘭地區，雨勢上比較持續一點，其他地區是比較穩定的天氣。圖／中央氣象署提供
今天受東北季風影響，桃園以北、宜蘭的雲量偏多，其他地區晴到多雲天氣。迎風面水氣比較多，目前降雨在基隆東北角、東北部、宜蘭地區，雨勢上比較持續一點，其他地區是比較穩定的天氣。圖／中央氣象署提供

今天到下周二受到東北季風影響，降雨趨勢，張承傳說，明天水氣還是偏多，基隆北海岸、東北部地區明天可能還是會有大雨、甚至豪雨等級降雨出現。桃園以北、大台北明天也會有局部短暫雨，降雨範圍和機率比今天高。花東降雨局部、短暫，新竹以南明天還是多雲到晴天氣。

下周一、周二迎風面水氣減少，桃園以北、東半部降雨變得局部、短暫一點。下周三整個西半部多雲到晴天氣，午後山區有零星短暫陣雨。

降雨趨勢。下周四有一道鋒面先通過，緊接著第二波東北季風增強，降雨再度增多，包括北部、東半部降雨機率提高，有短暫降雨狀況。下周五水氣少、偏乾涼，只有東部零星降雨。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。下周四有一道鋒面先通過，緊接著第二波東北季風增強，降雨再度增多，包括北部、東半部降雨機率提高，有短暫降雨狀況。下周五水氣少、偏乾涼，只有東部零星降雨。圖／中央氣象署提供

他說，下周四有一道鋒面先通過，緊接著第二波東北季風增強，降雨再度增多，包括北部、東半部降雨機率提高，有短暫降雨狀況。下周五水氣少、偏乾涼，只有東部零星降雨。

未來一周溫度趨勢，張承傳表示，今天至下周二東北季風強度慢慢增強，溫度往下降的趨勢；最涼冷的時間是下周一整天到下周二清晨這段時間，中部以北、東北部低溫18、19度左右，其他地區20至21度。高溫部分，明天至下周二降低，尤其下周一、周二北部高溫約20度上下，甚至不到20度，中南部白天高溫25至30度之間。

溫度趨勢。今天至下周二東北季風強度慢慢增強，溫度往下降的趨勢；最涼冷的時間是下周一整天到下周二清晨這段時間，中部以北、東北部低溫18、19度左右，其他地區20至21度。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。今天至下周二東北季風強度慢慢增強，溫度往下降的趨勢；最涼冷的時間是下周一整天到下周二清晨這段時間，中部以北、東北部低溫18、19度左右，其他地區20至21度。圖／中央氣象署提供

張承傳說，下周三東北季風減弱，溫度略回升、幅度沒有太多。下周四下半天到下周五有比這波更強的東北季風南下，不過水氣比較減少，轉為比較偏乾、偏涼的天氣。下周五、周六北部、東北部有機會降到15度左右，「滿接近冷氣團的等級」，強度還要持續觀察後續變化，中南部溫度也會下降。

至於最近是否還有颱風生成，他表示，目前關島附近有一個熱帶擾動，模式看來有持續發展狀況，下個周末可能就會接近到菲律賓的東方海面，強度上在西進時會持續增強，預計下周一、周二有發展颱風的狀況，路徑大致上偏西移動，下周末往呂宋島、菲東海面，影響台灣機率在這季節是比較低一點。

根據颱風命名排序，若颱風生成，將是「傑拉華（鯉魚）」颱風。

今天受東北季風影響，桃園以北、宜蘭的雲量偏多，其他地區晴到多雲天氣。迎風面水氣比較多，目前降雨在基隆東北角、東北部、宜蘭地區，雨勢上比較持續一點，其他地區是比較穩定的天氣。本報資料照片
今天受東北季風影響，桃園以北、宜蘭的雲量偏多，其他地區晴到多雲天氣。迎風面水氣比較多，目前降雨在基隆東北角、東北部、宜蘭地區，雨勢上比較持續一點，其他地區是比較穩定的天氣。本報資料照片

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