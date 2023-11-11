「環教逗陣來 淨零Go Easy」 18日下周六帶孩子來玩

環境部將11月18日下周六上午10時至下午3時，在台北市中山堂廣場舉辦「環教逗陣來，淨零Go Easy」活動，歡迎家長帶著小孩至現場參加寓教於樂的闖關遊戲拿禮物。

環境部表示，活動現場設有「闖關集章趣」的摸彩活動，有20個優質的環境教育設施場所設攤，展示環境教育執行成果及互動遊戲。民眾只要到服務處領取「闖關集章卡」，到各個攤位參加體驗環境教育活動，集滿8個攤位章，即可摸彩換取精美闖關小禮1份，數量有限送完為止。

此外，完成闖關活動者還有雙重中獎機會，只要將完成闖關的集章卡投入福袋摸彩箱，就有機會再獲得福袋大禮，共有4次中獎機會。

價值數百元的福袋大禮於當日12時、1時、2時、3時整點時抽出，每次抽出10名。每個福袋中隨機內含4項來自環境教育設施場所生產的農產品，包括「台南市天埔社區」天埔絲蜜皂或茶樹絲蜜皂、「慈恩社會福利慈善事業基金會」蘆薈洗潔精、「彰化縣埔鹽鄉大有社區」娟姨洛神花乾、「台大農藝分場」鹿鳴米等。歡迎攜家帶眷來闖關拿獎品。

此外，環境部將於現場辦理環境教育評鑑優異、補捐助執行成果及淨零綠生活推廣績優種子講師等聯合表揚。今年度共有48個環境教育機構及設施場所參與評鑑，全數通過評鑑，並遴選出16家優異及8家優良單位；補（捐）助民間團體及機構辦理環境教育相關活動計畫，今年計36個民間團體申請，共遴選出8個績優單位；還有10位淨零綠生活推廣績優種子講師也將接受表揚。