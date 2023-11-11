豬肉牛肉都做了！ 白肉雞業者盼跟進 要求標示區隔國產與進口

今年政府專案進口雞蛋標示不清引發爭議，國內的白肉雞業者近期在中華民國養雞協會會議上提案，要求將雞肉、雞蛋產品納入「直接供應飲食場所暨供應食品之原產地標示規定」，希望能比照豬肉、牛肉，明確標示國產或進口，讓消費者選擇，以維護消費者權益；但未獲得官方正面回應。

提案人台中市養雞協會理事長陳佑澈表示，趁著這次進口雞蛋風波，向衛福部食藥署反映，進口雞肉也須規定納入全面標示，牛肉、豬肉及未來的雞蛋產品都會有明確產品標示，請政府訂定一致的標示規範。

他表示，自2019年以來已經多次揭露進口雞肉許多問題，並且要求做明確標示來源國與屠宰日期，但當時僅試辦，後續又遇到疫情來襲；2023年疫情解封各行各業開始活絡，這當中也包含進口雞肉，至2023年以來進口量節節攀升，目前最新統計，一個月已經進口到23萬噸，約國產雞肉量的一半。

陳佑澈表示，今年缺蛋政府大量專案進口雞蛋並保證品質，但部分進口蛋不單是蛋殼黏有雞糞、雞毛，甚至有藥物殘留（當下已退運銷毀），而且品質上的蛋殼厚度、蛋白濃度、以及保存期限都發生問題；而進口雞肉今年也發生了進口雞肉偽裝國產雞肉販售事件，這樣如何監督食安？

陳佑澈說，因此業者要求重新檢討進口雞肉的邊境管理辦法，提高檢驗率；進口雞肉廠商與使用廠商明確的交代來源與去向；如果進入消費市場必須標示屠宰日期；餐飲消費市場，菜單上必須明確的標示使用何種肉品。

雲林縣養雞協會常務監事王東淵表示，現行豬肉、牛肉都強制標示區隔，白肉雞當然也應該要明顯標示，寫清楚，讓消費者自由選擇。

農業部畜牧司長張經緯表示，這需要回到食藥署規定，以豬肉、牛肉來說，是強制需要標示，雞肉是否是要這樣，仍須依照食藥署規定來做，依照農方態度，仍希望國人多食用國產農產品，標示部分，國產雞肉都會主動標示是國產的，需不需要強制，還需要跟食藥署溝通，因為不是每一樣農產品都需要強制標示。