快訊

又有颱風了？「鯉魚」最快下周一生成 這天探15度低溫「接近冷氣團」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豬肉牛肉都做了！ 白肉雞業者盼跟進 要求標示區隔國產與進口

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
國內的白肉雞業者也希望比照豬肉、牛肉，可以清楚標示國產或進口，供消費者選擇。圖為白肉雞屠宰生產線。本報資料照片
國內的白肉雞業者也希望比照豬肉、牛肉，可以清楚標示國產或進口，供消費者選擇。圖為白肉雞屠宰生產線。本報資料照片

今年政府專案進口雞蛋標示不清引發爭議，國內的白肉雞業者近期在中華民國養雞協會會議上提案，要求將雞肉、雞蛋產品納入「直接供應飲食場所暨供應食品之原產地標示規定」，希望能比照豬肉、牛肉，明確標示國產或進口，讓消費者選擇，以維護消費者權益；但未獲得官方正面回應。

提案人台中市養雞協會理事長陳佑澈表示，趁著這次進口雞蛋風波，向衛福部食藥署反映，進口雞肉也須規定納入全面標示，牛肉、豬肉及未來的雞蛋產品都會有明確產品標示，請政府訂定一致的標示規範。

他表示，自2019年以來已經多次揭露進口雞肉許多問題，並且要求做明確標示來源國與屠宰日期，但當時僅試辦，後續又遇到疫情來襲；2023年疫情解封各行各業開始活絡，這當中也包含進口雞肉，至2023年以來進口量節節攀升，目前最新統計，一個月已經進口到23萬噸，約國產雞肉量的一半。

陳佑澈表示，今年缺蛋政府大量專案進口雞蛋並保證品質，但部分進口蛋不單是蛋殼黏有雞糞、雞毛，甚至有藥物殘留（當下已退運銷毀），而且品質上的蛋殼厚度、蛋白濃度、以及保存期限都發生問題；而進口雞肉今年也發生了進口雞肉偽裝國產雞肉販售事件，這樣如何監督食安？

陳佑澈說，因此業者要求重新檢討進口雞肉的邊境管理辦法，提高檢驗率；進口雞肉廠商與使用廠商明確的交代來源與去向；如果進入消費市場必須標示屠宰日期；餐飲消費市場，菜單上必須明確的標示使用何種肉品。

雲林縣養雞協會常務監事王東淵表示，現行豬肉、牛肉都強制標示區隔，白肉雞當然也應該要明顯標示，寫清楚，讓消費者自由選擇。

農業部畜牧司長張經緯表示，這需要回到食藥署規定，以豬肉、牛肉來說，是強制需要標示，雞肉是否是要這樣，仍須依照食藥署規定來做，依照農方態度，仍希望國人多食用國產農產品，標示部分，國產雞肉都會主動標示是國產的，需不需要強制，還需要跟食藥署溝通，因為不是每一樣農產品都需要強制標示。

豬肉 雞蛋 食藥署 消費者 農業部

延伸閱讀

食藥署真菌毒素監測 1業者花生貢糖赭麴毒素A超標

媽祖也哭泣！300新屋鄉親北上農業部 抗議設雞肉屠宰場

系隊聚餐朋友幫「涮豬肉」他一吃慘了 下場曝光：不能亂開玩笑

每周喝一次 國產保久乳將納入學校午餐三章一Q食材

相關新聞

東北季風影響...基隆北海岸豪雨特報 台北、宜蘭大雨

中央氣象署發布豪雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率。影響時間至...

鯉魚颱風最快下周一生成 氣象署指這天探15度低溫「接近冷氣團」

東北季風從昨天開始增強，中央氣象署預報員張承傳說，會持續影響到下周二，下周三短暫減弱之後，下周四會有鋒面通過，緊接著有第...

北東今起濕冷、下周末顯著降溫探14度 是否冷氣團待觀察

北台灣昨天午後變天，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天東北季風將持續影響至下周二，迎風面的北部及東部為陰有短暫陣雨的...

豬肉牛肉都做了！ 白肉雞業者盼跟進 要求標示區隔國產與進口

今年政府專案進口雞蛋標示不清引發爭議，國內的白肉雞業者近期在中華民國養雞協會會議上提案，要求將雞肉、雞蛋產品納入「直接供...

女牙醫獲全國優良醫 蔡宛儒欣慰：病人治完滿口爛牙能再吃美食

衛福部基隆醫院牙科主任蔡宛儒，10年前抱著回饋故鄉的理念回到基隆執業，她看診之餘，長期投入推廣口腔保健知識，到各大親子館...

「環教逗陣來 淨零Go Easy」 18日下周六帶孩子來玩

環境部將11月18日下周六上午10時至下午3時，在台北市中山堂廣場舉辦「環教逗陣來，淨零Go Easy」活動，歡迎家長帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。