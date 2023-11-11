北東今起濕冷、下周末顯著降溫探14度 是否冷氣團待觀察

北台灣昨天午後變天，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天東北季風將持續影響至下周二，迎風面的北部及東部為陰有短暫陣雨的天氣。尤其基隆、北海岸至宜蘭地區降雨時間較長，累積雨量將有局部大雨發生機會。背風面的中南部影響比較小，大致維持晴時多雲，天氣都還算穩定。

氣溫方面則有點變化，林孝儒說，預期北部及宜蘭地區氣溫約18-22度，降溫較有感，為較濕冷的天氣。中南部變化不算太多，但相較過去幾天仍有些微幅下降，普遍日高溫約27-31度，夜低溫約18-22度。

他表示，這幾天外出留意南北地區的天氣差異，北部及東部民眾記得攜帶雨具，中南部早出晚歸也要留意日夜溫差的變化。

下周三東北季風減弱後，北部及東部的天氣將短暫好轉。林孝儒說，但很快的下周四將又再度伴隨一道鋒面通過後東北季風南下影響，中北部及東部將會轉陰有短暫陣雨的天氣，氣溫也將逐漸下滑，逐漸偏冷。

林孝儒表示，甚至下周五至下周末將伴隨北方乾冷空氣移入，北東部的天氣又好轉為晴或多雲天氣，但氣溫方面將會顯著的降溫轉冷，屆時北部低溫不排除下探至14度，是否有機會成為今年入冬以來第一波冷氣團，未來值得持續觀察。