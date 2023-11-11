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天氣展望 氣象署：未來兩周北東明顯轉涼
中央氣象署發布月長期天氣展望（11日至24日），「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，11月底前，西北太平洋仍有熱帶擾動生成的機會。
氣象署說，模式預測未來兩周為受東北季風影響的天氣型態，第1周期初及第2周期初東北季風增強，北部及東部明顯偏涼，中部及南部早晚亦涼。
降雨方面，迎風面的北部及東部有局部短暫雨，其他地區大致多雲到晴。此外，11月底前，西北太平洋仍有熱帶擾動生成的機會。
第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
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