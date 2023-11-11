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天氣展望 氣象署：未來兩周北東明顯轉涼

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
周五起變天，受東北季風影響，以及華南雲雨區東移，北部、東半部為主要降雨熱區，北台灣全天濕涼，高溫亦漸進下降，從約30度降至約24度。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
周五起變天，受東北季風影響，以及華南雲雨區東移，北部、東半部為主要降雨熱區，北台灣全天濕涼，高溫亦漸進下降，從約30度降至約24度。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

中央氣象署發布月長期天氣展望（11日至24日），「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，11月底前，西北太平洋仍有熱帶擾動生成的機會。

氣象署說，模式預測未來兩周為受東北季風影響的天氣型態，第1周期初及第2周期初東北季風增強，北部及東部明顯偏涼，中部及南部早晚亦涼。

降雨方面，迎風面的北部及東部有局部短暫雨，其他地區大致多雲到晴。此外，11月底前，西北太平洋仍有熱帶擾動生成的機會。

第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

未來兩周北東明顯轉涼。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
未來兩周北東明顯轉涼。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

雨量 氣象署 東北季風

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