促重機上國道被抓包違規 「通勤者之歌」道歉：我做了最壞示範

重機網紅「通勤者之歌」近日訴求重機上國道，但他昨晚在YouTube頻道發布的「國道奪回首部曲」影片，被網友發現他從最內側車道一次變換兩個車道，插隊上交流道。「通勤者之歌」今天凌晨在臉書發布道歉啟事，「作為一個提倡交通平權的倡議者，我做了最壞最壞的示範」，宣布無限期暫停粉專及頻道所有活動，「抱歉辜負大家的期望」。

「通勤者之歌」為爭取重機停機車停車格，在中秋連假尾聲發起「摩托起義」，號召、結集逾300名重機車友到國道5號石碇服務區1重機1停車格，一度與國道警方發生衝突，後來再度發起「汽車起義」，重機車友改開車停滿石碇服務區，都引起交通部和社會關注。

針對「重機上國道」議題，中華民國大型重機經營同業全國促進會發起「國道安全，還我路權－ 我們要一條安全回家的路」集會活動，將於11月26日到交通部陳抗。「通勤者之歌」也在公共政策網路參與平台提案「高速公路局應制定高速公路開放行駛大型重機進度表」（ https://udn.com/news/story/7266/7565225 ）。

不過，高速公路局昨回應（ https://udn.com/news/story/7266/7565331 ）表示，當前重機行駛國道的檢核成果還不盡理想，且開放後還涉及伸縮縫防滑、高架路段強風管制作業等，暫不研議開放。「通勤者之歌」在臉書點名高公局，「國家有你們這樣的官僚，真的是國家的恥辱」。

而他昨晚在YouTube上傳的影片「國道奪回首部曲：揪團上國道，來一場正面對決！」，被同樣是重機愛好者的網友發現他違反交通規則，在PTT論壇car版引起討論。

該名爆料的網友表示，影片中的大重機直接從最內側車道，一次變換兩個車道，插隊上交流道。明知道前方要接國道3號交流道，也不乖乖靠外側車道排隊，騎車習慣真的有夠差。「連騎大重機多年的我，都覺得這種騎法很不可取，自己要爭取大重機路權上國道，自己拍攝的影片開頭就被抓包不遵守交通規則，真的是很誇張的一件事，做一些讓人討厭的事情」。

其他網友表示，「任意變換車道不就是塞車的最大元凶」、「我支持上國道，但不支持這些自助餐的，請更嚴以律己」、「要路權說自己比照汽車，平常卻把自己當小綿羊鑽」、「我開始懷疑部分路權鬥士並非真正支持道安改革，而是為了讓自己的飆車場地多一些選擇」、「合法爭取是一回事，這種活動只會讓人更賭爛」。