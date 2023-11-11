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北台灣今起4天濕涼探15度低溫 吳德榮：下周六挑戰冷氣團
今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，中央氣象署今天凌晨已發布大雨特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天起至下周二東北季風影響，氣溫緩降，北部、東半部有局部短暫雨，北台灣整天偏涼、微冷，要注意添衣。中南部氣溫逐日微降，仍多雲時晴，影響較小。
氣溫部分，今天北部18至24度、中部19至30度、南部20至32度、東部18至29度。
他說，下周一晚至周二清晨氣溫降至最低時，台北觀測站約可降至18度左右，部分沿海及平地的最低溫將降至15度以下。
吳德榮表示，下周三至周四上半天東北季風減弱，天氣短暫和緩，氣溫略回升，東半部仍有局部短暫雨。
吳德榮說，下周四下午另一波鋒面快速通過，中部以北、東半部有短暫雨，鋒後乾冷空氣緊接南下；下周五起大陸高壓籠罩，各地晴朗，白天陽光下舒適、不覺冷，入夜輻射冷卻加成，快速轉冷。
他表示，下周六清晨台北觀測站直接挑戰大陸冷氣團定義，部分沿海及平地的最低溫將降至11度左右，但白天氣溫迅速回升。
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