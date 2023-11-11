大雨特報 桃園以北及宜蘭整天濕涼 明起雨勢更大再降溫

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

氣象署說，今天東北季風影響，迎風面基隆北海岸及宜蘭地區降雨較明顯、持續，並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，花東地區有局部短暫雨，外出建議都要攜帶雨具備用，竹苗及中南部地區為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，夜晚各地低溫為21至24度，白天桃園以北及宜蘭整天濕涼，高溫僅22、23度，竹苗及花蓮25至27度，中南部及台東為29至31度，留意溫度變化適時調整穿著，以免受涼。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天東北季風影響，環境風場為東北風，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件佳，南部位於下風處，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天至下周二東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼；明天迎風面水氣較多，基隆北海岸及東北部地區有雨，且有局部大雨發生的機率，桃園以北及花東地區亦有局部短暫雨，而其他地區為多雲到晴。

下周一、周二水氣稍減少，迎風面降雨稍緩，不過北台灣低溫再進一步下降，普遍為19、20度左右，局部溫度會更低一些。

下周三東北季風減弱，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

下周四鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。

下周五東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

18日東北季風影響，各地早晚天氣仍較涼，19日、20日東北季風減弱，各地氣溫回升；18日至20日各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。