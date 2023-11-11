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以防萬一 活到100歲-覺醒篇／現在就改變 未來才會幸福

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
卡內基訓練董事總經理。圖／連桂慧提供
卡內基訓練董事總經理。圖／連桂慧提供

連桂慧：「不麻煩別人」是最基本目標

「我留給自己十年，準備退休。」投身卡內基半輩子的連桂慧，幫助他人了解自己的想法、情緒，幫助溝通，建立人際關係，對於未來退休的輪廓雖還不具體，但她說，基本目標是「老後不麻煩別人」。因為接觸卡內基，人際關係是她最重視的一塊，退休後第一件事應該會先跑一輪全球各地朋友的家，其餘的退休規畫則從現在開始準備。

五十八歲連桂慧是卡內基首屈一指的講師，曾領導五千名企業主學習說話的力量。談到老後生活，她說「很期待」。現在工作忙，但一路走來都是喜歡的生活，雖然尚未真正規畫退休，但她認為，「現在的選擇會決定未來的路」，如果現在不快樂，退休生活也不會快樂。

連桂慧很清楚，退休不是逃避現在痛苦的方法，許多人帶著對退休憧憬的泡泡，認為結束職涯的那天，就是人生變得幸福的那天。但她不認為如此，應是「未來要幸福，現在就得開始改變」。

連桂慧接觸各行各業的人，有人設定要先存到千萬才能退休，卻不曉得退休後要做什麼。她認為，退休確實需要準備錢，但如果退休後期待環遊世界，金錢的運用可能需要更加靈活，就不單單只靠存錢。「哪一天退休都行」，前提是得先知道退休後的目標。以她而言，退休最基本的目標是「不麻煩別人」，自己照顧自己。

另外，她很期待退休後能持續與親朋好友維持關係，人際關係不管在年輕、中年或老年，都是重要的支持力量。很多人在中年階段因各種原因與朋友關係疏離，卻又期待退休後與朋友遊山玩水，如果關係沒有持續維繫或創造新的生活圈，可能會有錯誤的期待。

多人 企業主

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