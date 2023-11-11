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健康你我他／朱醫師4心照護 癌細胞清除乾淨

聯合報／ 文／許春年（桃園大溪）
朱家慧醫師（右）與作者合影。圖／許春年提供
朱家慧醫師（右）與作者合影。圖／許春年提供

原以為我這輩子都會身體強健，該做的健康檢查未曾缺席過，檢查結果也無問題，未料，耳順之年老天送了我大禮包，我得了乳癌第3期。

今年3月中旬我觸摸到乳房異樣，馬上預約林口長庚醫院一般外科朱家慧醫師看診，候診時腦海中閃過各種問題「怎辦？怎會是我？會死嗎？我孫子還那麼小，我不甘心。」叫號到我了，顫抖地踏入診間，迎面而來的是朱醫師溫柔專業的觸診及問診，這是朱醫師給我的第一印象。

後續每次檢查的病理報告，朱醫師總是鉅細靡遺地解說，讓一直不能接受這事實的我，全然的把自己交給了她。

半年療程後，我終於在10月中旬手術，在術前朱醫師告知可能會面臨的問題，手術過程一如她的人「細心、耐心、用心、真心」，歷經4小時手術，沒有任何不適，隔天就返家休養了。

術後第一次回診檢查，病理報告顯示癌細胞清除乾淨時，我喜極而泣緊握著朱醫師的雙手，心中除了感動，有更多的感謝，朱醫師還給我健康的身體。

感謝聯合報，讓我有機會謝謝我的再造恩人─林口長庚一般外科朱家慧醫師。有您真好，感謝有您。

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