大區輪灌明年暫停 稻作仍採4選3

農業部農糧署推廣「大區輪作」和「四選三政策」，名義是為了節水，但本質就是休耕，近年來受乾旱影響，南部地區已休耕多年，稻米產業鏈都受影響，在農民、地方民代不斷反映下，農業部昨宣布明年大區輪作政策暫緩實施，但仍保留稻作四選三政策。

大區輪作政策自2021年起實施，兩年為一個循環，以灌區進行輪值，輪值灌區一期作可不種水稻，改種旱作等領節水獎勵。據此稻農依循兩年內四期只種三期，加上大區輪作，能省下20%的農業用水。

稻作四選三政策在2021年實施，農民種水稻以兩年為一循環，兩年共四個期作，農民最多可選擇三個期作種水稻申報公糧或直接給付，若四期全種水稻，其中一期不得繳交公糧。

農糧署長胡忠一說，氣候變遷影響，如何有效利用水資源是重要課題，這幾年大區輪作的經驗可省20%用水，也能讓土地休息、病蟲害減少，但今年水很充裕，所以大區輪作明年暫停一年。

胡忠一表示，稻作四選三的目的，是減少稻米生產過剩，輔導轉作用水較少的雜糧，這幾年也能讓稻米價格提升。

但水資源要看老天臉色，休耕政策不明確，造成農民困惑。胡忠一說，「我們也不希望這樣」，但現在要蓋水庫困難很大，地下水也不能抽，因此會想辦法如設立農塘，做農地重劃時必須考量用水。

米穀商業同業公會全國聯合會理事長李榮福說，之前南部農民一直反映，生產的稻穀好不容易做出品牌，一遇到大區輪作休耕，生意就垮掉了，整個產業被打入谷底，代耕業者、機耕協會沒工作，糧商業者也沒有稻穀烘乾、沒有苗賣，政府才會順應民意，明年暫緩實施。