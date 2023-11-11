愛肝達人站／「退潮了，才知誰沒穿褲子」這句話真義如何？

股神巴菲特名言：「退潮了，才知誰沒有穿褲子？」這句話有很多解讀。

中國古語說：「疾風知勁草！」「歲寒，而後知松柏之後凋也。」大概是同樣的意義。事實上，在醫學上，它有更深刻的意義。

例如，平常外表看起來很健康的人，跑起步來會氣喘如牛，去醫院檢查才知道心臟出了問題，體型魁梧，像運動選手，怎麼有一天腹痛了去檢查，才知肝臟長了一顆大腫瘤，破裂出血了。有些人平常看似很健康，怎麼突然劇烈頭痛倒地不省人事，一檢查才知道腦袋長了血管瘤，破掉了。

有些人平時都好好的，出國旅遊，吃了大魚大肉，腹痛厲害去醫院檢查才知膽結石發作了。

這些都是你我親友之間信手拈來的故事，換句話說，平常看起來好好的，不代表五臟六腑都沒有問題，除非有做詳細的檢查。好比在海上游泳的人，除非「退潮」，否則你不知道他有沒有穿褲子一樣。這就是平時定期檢查身體的重要性。

但是，醫學知識在學校裡未教，醫學又進步神速，出了社會每人忙於工作，忙於家庭、事業，常忘了人體是肉身打造的，不是金剛不壞之身。

中年以上，慢性疾病慢慢浮現，例如三高，血壓高、血糖高、膽固醇高是健康的隱形殺手，不注意，可能會埋下將來心臟病、腦中風的因子。

中年以上，癌症的機率慢慢增加，尤其肺癌是新國病，有抽菸者、有家族史者，中獎機率更高。如果沒有家族史也沒抽菸，最好還是自費做一次低劑量電腦斷層，確定它沒找上你，就可安心隔5年再檢查一次。大腸癌是近一、二十年來，國人發生率增加最多的癌症，如果等到大便不順、腹脹、血便出來，再去檢查，通常都不是早期了，治療上會很辛苦，因此平常就做大便潛血檢查，可初步篩檢，最好是直接做大腸鏡檢查最精確。

至於40歲以上的國人，大多數人皆受到B型肝炎病毒的感染，雖然不一定成為帶原者，但肝臟或多或少有變化，可能有了纖維化或肝硬化，甚至有了肝癌，因此最好每年超一下——腹部超音波檢查一下，全民超起來，你今年超了沒？

總之，千萬要記得，人體不是金剛不壞之身，千萬不要等海水退潮了，才想到自己還沒穿褲子，阿門。

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