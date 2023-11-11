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院長講堂／花蓮慈濟醫院院長林欣榮 推動中西醫合療 盼腦損患者站起來

聯合報／ 記者王思慧／專訪
林欣榮(中)喜愛慢跑，常帶領院內高層，從醫院跑到精舍，10公里的路程只要 1個小時。圖／花蓮慈濟醫院提供
林欣榮(中)喜愛慢跑，常帶領院內高層，從醫院跑到精舍，10公里的路程只要 1個小時。圖／花蓮慈濟醫院提供

花蓮慈濟醫院院長林欣榮致力於幹細胞研究，推廣中西醫合療，是台灣將幹細胞成功移植在巴金森氏症患者身上的第一人。林欣榮表示，腦部受損病人能醒過來、甚至站起來是最大的挑戰。

幹細胞移植 助巴金森患者

林欣榮是國內治療腦部疾病的權威，就讀醫學院時認為，神經外科最有挑戰性，其中腦部醫學更是難中之難，便踏上外科醫師之路，發揮所長、貢獻能力。過去他將流產胚胎的組織植入病患腦部，讓多巴胺細胞再生，讓原本臥床、吞食困難的巴金森氏症患者逐漸改善，1、2年後不但能走、能跳，還可以爬山。

腦中風與腦傷是很難救援的疾病，林欣榮表示，患者可能會昏迷，讓患者甦醒過來是最重要的事之一。他的團隊利用內神經幹細胞療法，刺激患者腦迴路重新啟動，並搭配中醫針灸醒腦開竅，經過一段時間患者醒過來、能站起來，甚至自己照顧自己，這是當今醫療科技的挑戰，也是他追求的目標。

與團隊合作 研發醫療創新

林欣榮(右)開刀最長紀錄是連續站了38小時，靠運動維持體力。圖／花蓮慈濟醫院提供
林欣榮(右)開刀最長紀錄是連續站了38小時，靠運動維持體力。圖／花蓮慈濟醫院提供
以前的林欣榮雖然解決很多病人的問題，卻不習慣團隊合作，直到加入慈濟醫院，與其他醫護同仁共同努力，集結大家的專長與知識，解決的問題反而更多更快，讓他有餘力做醫療創新研發。

通常病患到醫院看病多是在病情最困難的時刻，情緒難免焦慮不安，「在危急的時刻會守護生命，請安心、放心交給醫療團隊，盡力做到給予最好的治療。」是林欣榮最想對病人說的一句話。

近年慈濟醫院推動中西醫合療，林欣榮指出，現在社會高齡化，罹患腦部退化疾病的長者愈來愈多，西藥雖然能延緩，但易有副作用，如果能與老祖先的智慧「中草藥」、「針灸」做很好的結合，更能促進健康。

林欣榮說，癌症患者治療使用中西醫合療，目前都有很好的效果，西醫也更了解中草藥效用，相信中西醫不是牴觸，而是能合作提供最好的療效，他期許「治療癌症最後的希望在花蓮慈濟」，與其他醫院一起學習。

在醫院管理方面，林欣榮表示，遵循證嚴法師的座右銘「以戒為制度、以愛為管理」，醫護人員在戒律範圍內，用愛心照顧病患與家屬，只要有大愛，醫院一片祥和，不用特別管理，相信大家都會做得很好。

曾日食一餐 開刀站38小時

工作繁忙的林欣榮，過去曾一天吃一餐，開刀最長紀錄是連續站了38小時，深感健康的重要性。

過去因為工作，林欣榮「日食一餐」，早餐喝水，吃幾顆維他命，午餐通常還在門診或開刀房而省略，唯一正常進食只有晚餐。「一天吃一餐的習慣，維持20多年。」到慈濟服務後，有同仁得知認為這樣不健康，中午逼著他吃，只好吃一點菜，並提醒定時吃三餐。

每天跑操場 多吃蔬食養生

他曾經開過非常複雜的腦部刀，連續站38個小時，手術完畢後，雙腳皮下出血。由於開刀是耗費體力的工作，就需要用運動培養體能，他會每天跑操場，經常一個人就跑10公里。

林欣榮學生時期是桌球校隊，常打桌球運動，現在則喜歡跑步，他認為，跑步是很好的運動，可以一個人跑，即使跑不動也能走路，有空時會參加半馬競賽，挑戰自己的心肺功能。

每天清晨4時30分，林欣榮會跟師父一起吃早餐，大多吃豆漿與饅頭，再跑步1小時，迎接一天的工作。他也勉勵醫院管理高層與醫師一起跑步，在跑步過程中，不管是人跟人之間觀念的溝通，或醫療上的合作等，都能輕鬆談論，大家也可以相互鼓勵。

林欣榮說，平時多吃蔬食，不要吃太多的肉；要開心，培養慈悲心，只要心態正向，整個人就會愈看愈年輕有活力，這些都是養生的祕訣。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮認為，加入慈濟醫院大家庭，與其他醫護共同努力，集結大家的專長與知識，解決的問題更多也更快。記者王思慧／攝影
花蓮慈濟醫院院長林欣榮認為，加入慈濟醫院大家庭，與其他醫護共同努力，集結大家的專長與知識，解決的問題更多也更快。記者王思慧／攝影

林欣榮小檔案

年齡：70歲

專長：

幹細胞移植治療巴金森氏症、腦中風、失智症、腦退化症

腦瘤、腦血管瘤、脊椎神經之疾病治療

精準醫療及免疫細胞治療惡性腦瘤

腦脊髓疾病的國際臨床試驗

現職：

佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院院長

佛教慈濟醫療財團法人創新研發中心研發長

美國國家發明家院士

美國科學促進會院士

美國醫學及生物工程學會院士

學歷：

國防醫學院醫學系

美國杜蘭大學醫院管理碩士

美國紐約州立大學神經外科及生理學博士

經歷：

中國醫藥大學北港附設醫院院長

中國醫藥大學附設醫院神經精神醫學中心副院長

中國醫藥大學特聘教授

中國醫藥大學醫學院免疫學研究所教授

台南市立安南醫院院長

給病人的一句話：最危急時會守護健康與生命，請安心交給醫療團隊。

國防醫學院 患者 慈濟

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