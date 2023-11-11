腦溢血昏倒 手表救命

新竹去年有竹科工程師突然腦溢血昏倒，透過手表立刻報案求助而救回一命。台中市消防局長孫福佑也曾在新竹騎腳踏車跌倒，當下意識模糊，手表震動讓他甦醒，他事後分享經驗直言「這是科技報案的新趨勢」。

孫福佑幾年前擔任新竹縣消防局長時，一次騎腳踏車摔倒，突然不省人事，手表發出「逼逼逼」警示聲，他才逐漸甦醒，當時手表也以語音詢問是否報案，他當下評估自身能騎車返回，就按掉報案系統。

孫福佑認為，科技愈來愈新穎，隨身科技設備會成為救命報案的新型態。他說，隨著科技發展，消防局收到不少自動撥號的語音報案，有效把握黃金搶救時間，目前以車禍與跌倒案件居多，發生地點大多在戶外，會比較快找到民眾。

竹科工程師對新科技接受度高，不少人買智慧手表隨時掌握脈搏、血氧等狀況，曾有工程師因腦溢血突然跌倒，手上戴著智慧手表主動協助報案，幸運撿回性命。

今年初，基隆一名駕駛上班途中，低頭撿拾掉落腳踏墊的物品，導致車輛偏移，不慎撞擊電桿，衝落道路邊坡，車內安全氣囊瞬間爆開，暫時失去意識。駕駛的智慧手表偵測發生車禍後，主動撥打一一九求援，消防局回撥後確認，隨即派員救援送醫，所幸救治後無大礙。