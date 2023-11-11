專家呼籲 優化演算法

穿戴裝置推出自動偵測使用者車禍、跌倒時自動報案功能，讓使用者覺得貼心，卻開始讓消防勤務中心感覺崩潰，主因是烏龍報案件數太多。專家認為，該項技術雖然誤報情況普遍，但若能救回一條命，該功能的存在就相當值得，也相信科技未來會不斷校正，將能降低誤報率愈猜愈準。

科技生活雜談總編輯劉侑翁說，不只台灣，美國也有自動報案烏龍件數大增現象，特別是在滑雪地區，滑雪者的手表經常有自動報案現象，讓當地勤務中心很崩潰；台灣較無滑雪烏龍報案，但如何準確判斷是否為車禍或跌倒，還要優化演算法提升精準度。

劉侑翁說，市面上多家廠牌的智慧穿戴裝置都有自動報案功能，另有針對銀髮族開發的智慧穿戴裝置，有跌倒偵測、緊急通話、定位等，在意外發生當下，有助於即時求救。現在的智慧手機也有緊急通話功能，就算沒有ＳＩＭ卡，都可以撥通。

劉侑翁指出，緊急通話功能相當重要，是未來科技的方向之一，雖然技術上還不是很完善，廠商只能透過數據，猜測使用者可能遇到的問題，但他相信未來科技會愈猜愈準。