本土牙醫轟衛福部 疑為波波開後門

衛福部草擬「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」，規畫海外歸國的「波波牙醫」循協助偏鄉醫療管道，取得執業資格，立法院過去討論波波醫師爭議時，朝野決議維持每年五十名波波牙醫名額，立委林為洲批評，衛福部此舉等同破壞朝野共識「假偏鄉、真後門」。衛福部口腔司司長賴向華回應，該計畫尚未定案，仍在研議中。

本土小牙醫聯盟理事姚欣宜表示，優化偏鄉醫療精進計畫第二期內容，主要是規畫讓教學醫院派駐主治醫師到部立醫院服務，教學醫院空出來的職缺，則由本國牙醫師或是波波牙醫補上，於教學醫院訓練期滿後，完成訓練的醫師與派駐到部立醫院的醫師交換。該計畫看似要補足偏鄉醫師，但部立醫院多位處於各縣市的鬧區，並非在「偏鄉地區」。

台灣基層牙醫協會理事長黃映綺表示，偏鄉計畫加上其他實習管道，四年預計增加二四○位波波牙醫，若再加上每年五十人限額，波波牙醫人數將超過全台八大牙醫院校成「第一大校」，形同大開波波牙醫名額。衛福部日前才減少本國公費生招生名額，卻花大錢以偏鄉為由「培訓波波」，令人費解。

賴向華表示，該計畫仍在研議中，且未設限參與對象。截至今年十月底，全台仍有一五三處牙醫資源不足的鄉鎮市區，其中五十三地無牙醫師執業，該計畫希望補足偏鄉牙醫資源，以巡迴醫療、在宅醫療等方式，提供偏鄉民眾牙科醫療服務。