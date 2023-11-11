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搶疫後觀光商機 非法旅宿蠢動

聯合報／ 記者周湘芸余采瀅林佩均／連線報導

疫後觀光復甦，非法旅宿也蠢蠢欲動；交通部觀光署統計，今年截至10月，有1萬4653家合法旅館及民宿、1718家未合法列管的旅館、日租套房及民宿，其中又以日租套房759家最多。總開罰次數1281次、1億2179萬元，無論是非法家數、開罰次數及金額，都較去年同期增加。

觀光署統計，今年1至10月旅館及日租套房開罰達857次、9854.6萬元，以台北市190次、台中市189次最多，累計裁罰金額分別為1924萬元及2279萬元。民宿開罰次數為424次、累計2324.6萬元，以宜蘭縣79次、花蓮縣76次最多，金額則是以屏東縣504萬元、宜蘭縣392.6萬元最高。

觀光署表示，今年1至10月，合法旅館僅較去年同期減少19家，非法旅館則增加111家，主要是都會區日租套房增加。非法民宿較去年同期減少33家，主因地方政府稽查導致原先列管業者歇業，也有新的非法業者投入市場，互為消長。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，非法旅宿很大部分為日租套房，主要集中在雙北，約可吸引2到3成外國旅客，除了不必繳稅、未通過消防公安檢查，多數也未登記旅客資料，不僅影響合法旅宿權益，也為消費者帶來風險。

她認為，各縣市裁罰多寡與地方政府稽查積極度有關，即便開罰還是有很多業者會繼續經營，為維護正常市場營運，主管機關應加大力度查緝，甚至不惜提高裁罰金額。

台中市政府觀光旅遊局表示，統計至10月底止，台中市列管未合法旅館、民宿及日租套房共計244家，比去年同期增加51家，增加部分皆為日租套房。今年以來共裁罰194次，裁罰金額約2300萬元，較去年同期裁罰增加66次，也以日租套房最多。

觀旅局提醒，民眾訂房住宿前，可先至「台灣旅宿網」查詢各地合法旅宿，投宿前可查看業者是否懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜表示，為保護旅客，執法不能讓步，甚至應連續開罰較有嚇阻效果。建議中央應與地方合作，並提供人力在相關平台協助盤點，也可鼓勵鄰里舉報，彌補難以舉證問題。

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