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疑疫情影響 新發罹癌人數 逾10年來首次下降

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

二○二一年新發生癌症人數達十二萬一七六二人，較二○二○年減少二一七人，為逾十年來首次下降。國健署癌症防治組長林莉茹表示，新發生癌症人數減少判斷與「疫情」導致民眾就醫率下降有關，但仍需長期觀察趨勢。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，二○二一年受疫情影響是特殊狀況，民眾門診及住院率都比疫情還低，導致已出現早期症狀或是症狀不明顯的癌症，並未即時被確診，疫情期間，四癌篩檢人數也大幅下降，以新光醫院為例，疫情前，四癌篩檢可高達三萬多人次，疫情期間只有一萬多接近兩萬人次，癌篩減少也會降低新發生癌症人數。

洪子仁表示，今年是疫情解封後第一年，二○二○年到二○二二年的癌症新發生人數是否受到疫情影響，應該觀察到二○二三年才能較為篤定；他認為，國健署明年公布二○二二年的癌症新發生人數，應會發生「校正回歸」的狀況，癌症新發生人數會增加，不過增加並非是壞事，需關注罹癌人數的期別，是早期還是晚期，早期反而能及早治療，降低死亡率。

國健署長吳昭軍說，符合癌症篩檢條件的國人應積極參與，篩檢後若有疑似異常情形應盡速治療。去年開始推動低劑量電腦斷層檢查，期待讓肺癌發生率早點達到高峰並反轉。

衛福部補助五十至七十四歲重度吸菸者，及肺癌家族史者，男性五十至七十四歲、女性四十五至七十四歲，每兩年一次低劑電腦斷層檢查，助降低重度吸菸者死亡率。

癌症 疫情 國健署

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